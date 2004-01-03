Арфазетин Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 49,05 грн
від 55,00 грн
від 33,46 грн
від 53,50 грн
від 191,46 грн
від 113,08 грн
від 27,52 грн
Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 40,28 грн
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 33,32 грн
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 60,40 грн
від 42,06 грн
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 140,24 грн
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 208,95 грн
Стоматофіт А Розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 166,41 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Арфазетин Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 49,05 грн
від 55,00 грн
від 33,46 грн
від 53,50 грн
від 191,46 грн
від 113,08 грн
від 27,52 грн
Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 40,28 грн
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 33,32 грн
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 60,40 грн
від 42,06 грн
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 140,24 грн
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 208,95 грн
Стоматофіт А Розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
від 166,41 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції