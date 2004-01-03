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Список виробниківPPhytopharm Klenka

Виробник: Phytopharm Klenka

Представительство в Украине — "Европлант Фитофарм" Сп.з.о.о"
01025, Киев, ул. Воздвиженская, 43
(044) 599-05-82
(044) 599-05-82
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Знайдено: 18 препаратів
Арфазетин збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Арфазетин Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 299 аптеках
від 49,05 грн
Ціни в аптеках
Арфазетин збір, фільтр-пакет, 1.5 г, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Арфазетин Збір, фільтр-пакет, 1.5 г, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 385 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, пачка, 60 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, пачка, 60 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 440 аптеках
від 33,46 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 1 аптеці
від 53,50 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 1041 аптеці
від 36,01 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС капсули, 370 мг, № 30; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Капсули, 370 мг, № 30 ЗАТ "Ліктрави"
В 914 аптеках
від 207,52 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ЗАТ "Ліктрави"
В 829 аптеках
від 191,46 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС сироп, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Сироп, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 662 аптеках
від 113,08 грн
Ціни в аптеках
Нирковий чай листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 704 аптеках
від 27,52 грн
Ціни в аптеках
Нирковий чай листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 553 аптеках
від 40,28 грн
Ціни в аптеках
Пол-Пала трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 592 аптеках
від 33,32 грн
Ціни в аптеках
Пол-Пала трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 4 аптеках інших міст
від 60,40 грн
Ціни в інших містах
Садіфіт збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Садіфіт Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 137 аптеках
від 42,06 грн
Ціни в аптеках
Садіфіт збір, фільтр-пакет, 3 г, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Садіфіт Збір, фільтр-пакет, 3 г, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 237 аптеках
від 43,59 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 870 аптеках
від 140,24 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 896 аптеках
від 208,95 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт А розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт А Розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 706 аптеках
від 166,41 грн
Ціни в аптеках
СТОМАТОФІТ ЕЙР/СТОМАТОФІТ AIR спрей, флакон, 30 мл; Фітофарм Кленка
СТОМАТОФІТ ЕЙР/СТОМАТОФІТ AIR Спрей, флакон, 30 мл Фітофарм Кленка
В 605 аптеках
від 137,20 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01025, Киев, ул. Воздвиженская, 43
(044) 599-05-82
(044) 599-05-82
Знайдено: 18 препаратів
Арфазетин збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Арфазетин Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 299 аптеках
від 49,05 грн
Ціни в аптеках
Арфазетин збір, фільтр-пакет, 1.5 г, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Арфазетин Збір, фільтр-пакет, 1.5 г, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 385 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, пачка, 60 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, пачка, 60 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 440 аптеках
від 33,46 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 1 аптеці
від 53,50 грн
Ціни в аптеках
Елекасол збір, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Елекасол Збір, фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 1041 аптеці
від 36,01 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС капсули, 370 мг, № 30; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Капсули, 370 мг, № 30 ЗАТ "Ліктрави"
В 914 аптеках
від 207,52 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Порошок для орального розчину, саше, 5 г, № 10 ЗАТ "Ліктрави"
В 829 аптеках
від 191,46 грн
Ціни в аптеках
НАЗІРУС СИНУС сироп, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
НАЗІРУС СИНУС Сироп, 100 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 662 аптеках
від 113,08 грн
Ціни в аптеках
Нирковий чай листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 704 аптеках
від 27,52 грн
Ціни в аптеках
Нирковий чай листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 553 аптеках
від 40,28 грн
Ціни в аптеках
Пол-Пала трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Пол-Пала Трава, 40 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 592 аптеках
від 33,32 грн
Ціни в аптеках
Пол-Пала трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Пол-Пала Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 4 аптеках інших міст
від 60,40 грн
Ціни в інших містах
Садіфіт збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Садіфіт Збір, пачка, 75 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 137 аптеках
від 42,06 грн
Ціни в аптеках
Садіфіт збір, фільтр-пакет, 3 г, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Садіфіт Збір, фільтр-пакет, 3 г, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 237 аптеках
від 43,59 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 50 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 870 аптеках
від 140,24 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт Розчин для ротової порожнини, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 896 аптеках
від 208,95 грн
Ціни в аптеках
Стоматофіт А розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1; Фітофарм Кленка
Стоматофіт А Розчин для ротової порожнини, флакон, 25 мл, у коробці, у коробці, № 1 Фітофарм Кленка
В 706 аптеках
від 166,41 грн
Ціни в аптеках
СТОМАТОФІТ ЕЙР/СТОМАТОФІТ AIR спрей, флакон, 30 мл; Фітофарм Кленка
СТОМАТОФІТ ЕЙР/СТОМАТОФІТ AIR Спрей, флакон, 30 мл Фітофарм Кленка
В 605 аптеках
від 137,20 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції