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Pharma International
45 препаратів
45 препаратів
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Повна назва
ООО "Мегаком" - представитель в Украине
Адреса
61145, Харьков, ул. Клочковская, 195Б
Телефон
(057) 719-59-06
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Аерофілін®
Таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від
385,00
грн
в 875 аптеках
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Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від
462,80
грн
в 789 аптеках
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Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від
565,46
грн
в 588 аптеках
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Цефанейро
Таблетки блістер №20
Цефак
від
191,56
грн
в 569 аптеках
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Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від
823,90
грн
в 538 аптеках
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Цефамадар
Таблетки блістер №100
Цефак
від
564,94
грн
в 522 аптеках
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Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від
381,83
грн
в 521 аптеці
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Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Фарма Інтернешенал
від
477,00
грн
в 516 аптеках
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Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Фарма Інтернешенал
від
316,54
грн
в 490 аптеках
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Цефодокс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Фарма Інтернешенал
від
371,00
грн
в 484 аптеках
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Цефікс
Капсули 400 мг №5
Фарма Інтернешенал
від
248,60
грн
в 476 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від
320,38
грн
в 454 аптеках
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Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від
224,31
грн
в 424 аптеках
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Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 30 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від
152,01
грн
в 387 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від
240,20
грн
в 345 аптеках
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Лінотор®
Таблетки 10 мг блістер №28
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
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Нейровітан®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Хікма
Немає в наявності
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Оротикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №14
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
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Оротикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
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