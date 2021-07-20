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Pharma International45 препаратів

45 препаратів
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Аерофілін®
Аерофілін®
Таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від 385,00 грн
в 875 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від 462,80 грн
в 789 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від 565,46 грн
в 588 аптеках
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Цефанейро
Цефанейро
Таблетки блістер №20
Цефак
від 191,56 грн
в 569 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від 823,90 грн
в 538 аптеках
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Цефамадар
Цефамадар
Таблетки блістер №100
Цефак
від 564,94 грн
в 522 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від 381,83 грн
в 521 аптеці
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Фарма Інтернешенал
від 477,00 грн
в 516 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Фарма Інтернешенал
від 316,54 грн
в 490 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Фарма Інтернешенал
від 371,00 грн
в 484 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Капсули 400 мг №5
Фарма Інтернешенал
від 248,60 грн
в 476 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від 320,38 грн
в 454 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від 224,31 грн
в 424 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 30 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від 152,01 грн
в 387 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від 240,20 грн
в 345 аптеках
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Лінотор®
Лінотор®
Таблетки 10 мг блістер №28
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
Нейровітан®
Нейровітан®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Хікма
Немає в наявності
Оротикс
Оротикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №14
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
Оротикс
Оротикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
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