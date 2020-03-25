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Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
33 препарати
33 препарати
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Повна назва
Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Адреса
ул. Маршала Пилсудского 5, 95-200, Пабянице, Польша
Телефон
(4842) 225-05-55
Електронна пошта
[email protected]
Факс
(4842) 225-05-55
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Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
145,53
грн
в 955 аптеках
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Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від
360,83
грн
в 619 аптеках
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Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від
253,31
грн
в 563 аптеках
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Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
405,67
грн
в 547 аптеках
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Полькортолон®
Таблетки 4 мг №50
Адамед Фарма
від
228,50
грн
в 474 аптеках
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Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від
314,07
грн
в 445 аптеках
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Кортінефф
Таблетки 0,1 мг флакон у картонній упаковці №20
Адамед Фарма
від
214,95
грн
в 393 аптеках
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Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг блістер у картонній коробці №30
Адамед Фарма
від
504,92
грн
в 374 аптеках
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Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від
1507,20
грн
в 360 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 100 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від
468,10
грн
в 349 аптеках
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Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від
119,16
грн
в 345 аптеках
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Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 250 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
603,35
грн
в 344 аптеках
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Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 125 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
645,09
грн
в 333 аптеках
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Азипол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Адамед Фарма
від
191,06
грн
в 322 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №20
Адамед Фарма
від
636,02
грн
в 315 аптеках
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Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №84
Адамед Фарма
від
670,22
грн
в 311 аптеці
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Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №84
Адамед Фарма
від
780,02
грн
в 307 аптеках
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Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від
746,30
грн
в 231 аптеці
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Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
45,80
грн
в 176 аптеках
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Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг контейнер №30
Адамед Фарма
від
547,20
грн
в 134 аптеках
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