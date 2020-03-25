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Виробники на літеру “П”

Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО33 препарати

33 препарати
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 145,53 грн
в 955 аптеках
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Мілукант
Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від 360,83 грн
в 619 аптеках
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Селофен
Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від 253,31 грн
в 563 аптеках
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 405,67 грн
в 547 аптеках
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Полькортолон®
Полькортолон®
Таблетки 4 мг №50
Адамед Фарма
від 228,50 грн
в 474 аптеках
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Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від 314,07 грн
в 445 аптеках
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Кортінефф
Кортінефф
Таблетки 0,1 мг флакон у картонній упаковці №20
Адамед Фарма
від 214,95 грн
в 393 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг блістер у картонній коробці №30
Адамед Фарма
від 504,92 грн
в 374 аптеках
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від 1507,20 грн
в 360 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 100 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від 468,10 грн
в 349 аптеках
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від 119,16 грн
в 345 аптеках
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Флутіксон
Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 250 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 603,35 грн
в 344 аптеках
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Флутіксон
Флутіксон
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 125 мкг у комплекті з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 645,09 грн
в 333 аптеках
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Азипол
Азипол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №3
Адамед Фарма
від 191,06 грн
в 322 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №20
Адамед Фарма
від 636,02 грн
в 315 аптеках
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Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №84
Адамед Фарма
від 670,22 грн
в 311 аптеці
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Мілукант
Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №84
Адамед Фарма
від 780,02 грн
в 307 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від 746,30 грн
в 231 аптеці
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 45,80 грн
в 176 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг контейнер №30
Адамед Фарма
від 547,20 грн
в 134 аптеках
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