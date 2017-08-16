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26 препаратів
26 препаратів
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Ефіпім®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Спізеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 750 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Спізеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Цефограм®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Цефограм®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Цефограм®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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