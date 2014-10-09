Київ
Виробники на літеру “С”
Сіріус Блек
10 препаратів
10 препаратів
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Адреса
08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Столична, 1-А.
Телефон
+38 (044) 390-36-46
Електронна пошта
[email protected]
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ФОЛІО® + Д3
Таблетки №90
Новалік-Фарм
від
650,41
грн
в 523 аптеках
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Картіліум
Капсули 380 мг №30
Новалік-Фарм
від
360,28
грн
в 421 аптеці
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ФОЛІО® ФОРТЕ
Таблетки №90
Новалік-Фарм
від
789,22
грн
в 386 аптеках
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Гепаназе
Капсули 290 мг №30
Новалік-Фарма
від
176,45
грн
в 350 аптеках
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Сітопростат® форте
Капсули 590 мг №60
Новалік-Фарма
від
745,10
грн
в 305 аптеках
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ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА
50 г №1
Новалік-Фарм
від
242,83
грн
в 80 аптеках
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Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №10
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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БІЛИЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДІЄТИЧНА серії "КАРБОАКТИВ"
Порошок 2 г саше №20
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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Перекис водню 3% розчин спрей косметичний
Спрей флакон 30 мл №1
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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