Київ
Виробники на літеру “С”

Сіріус Блек10 препаратів

10 препаратів
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ФОЛІО® + Д3
ФОЛІО® + Д3
Таблетки №90
Новалік-Фарм
від 650,41 грн
в 523 аптеках
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Картіліум
Картіліум
Капсули 380 мг №30
Новалік-Фарм
від 360,28 грн
в 421 аптеці
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ФОЛІО® ФОРТЕ
ФОЛІО® ФОРТЕ
Таблетки №90
Новалік-Фарм
від 789,22 грн
в 386 аптеках
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Гепаназе
Гепаназе
Капсули 290 мг №30
Новалік-Фарма
від 176,45 грн
в 350 аптеках
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Сітопростат® форте
Сітопростат® форте
Капсули 590 мг №60
Новалік-Фарма
від 745,10 грн
в 305 аптеках
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ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА
50 г №1
Новалік-Фарм
від 242,83 грн
в 80 аптеках
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Алфлусат
Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Новалік-Фарм
Немає в наявності
Алфлусат
Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №10
Новалік-Фарм
Немає в наявності
БІЛИЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДІЄТИЧНА серії "КАРБОАКТИВ"
БІЛИЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДІЄТИЧНА серії "КАРБОАКТИВ"
Порошок 2 г саше №20
Новалік-Фарм
Немає в наявності
Перекис водню 3% розчин спрей косметичний
Перекис водню 3% розчин спрей косметичний
Спрей флакон 30 мл №1
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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