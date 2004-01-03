Виробник: Micro Labs
03680, Киев, ул. Академика Заболотного, 150А, офис 60
+38 (044) 585-22-25
+38 (044) 585-22-25
www.microlabs.com.ua
від 34,00 грн
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
від 69,00 грн
від 108,80 грн
від 161,10 грн
від 207,20 грн
Бактоклав Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10 Мікро Лабс
від 88,35 грн
від 84,44 грн
від 222,58 грн
від 89,76 грн
від 118,48 грн
від 174,61 грн
від 249,47 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 34,00 грн
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
від 69,00 грн
від 108,80 грн
від 161,10 грн
від 207,20 грн
Бактоклав Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10 Мікро Лабс
від 88,35 грн
від 84,44 грн
від 222,58 грн
від 89,76 грн
від 118,48 грн
від 174,61 грн
від 249,47 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції