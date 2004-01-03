Всі аптеки України
Список виробниківMMicro Labs

Виробник: Micro Labs

03680, Киев, ул. Академика Заболотного, 150А, офис 60
+38 (044) 585-22-25
+38 (044) 585-22-25
www.microlabs.com.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
В 113 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 40 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 127 аптеках
від 111,62 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 88 аптеках
від 121,10 грн
Ціни в аптеках
Арбитель H таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель H Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 5 аптеках
від 135,20 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 3 аптеках
від 108,80 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 4 аптеках
від 161,10 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 3 аптеках
від 207,20 грн
Ціни в аптеках
Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10; Мікро Лабс
Бактоклав Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10 Мікро Лабс
В 130 аптеках
від 88,35 грн
Ціни в аптеках
Габалепт капсули желатинові тверді, 300 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Габалепт Капсули желатинові тверді, 300 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 1 аптеці
від 133,00 грн
Ціни в аптеках
Деноксиб капсули, 200 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Деноксиб Капсули, 200 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 375 аптеках
від 357,88 грн
Ціни в аптеках
Елерт таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Елерт Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
В 260 аптеках
від 84,44 грн
Ціни в аптеках
Елерт таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Елерт Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 96 аптеках
від 222,58 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 96 аптеках
від 89,76 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 145 аптеках
від 118,48 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 112 аптеках
від 174,61 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 93 аптеках
від 249,47 грн
Ціни в аптеках
Амлонг таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Амлонг Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
Немає в наявності
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Киев, ул. Академика Заболотного, 150А, офис 60
+38 (044) 585-22-25
+38 (044) 585-22-25
www.microlabs.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
В 1 аптеці
від 34,00 грн
Ціни в аптеках
Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Мікро Лабс
Аллерсет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Мікро Лабс
В 113 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 40 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 127 аптеках
від 111,62 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 88 аптеках
від 121,10 грн
Ціни в аптеках
Арбитель H таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель H Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 5 аптеках
від 135,20 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 3 аптеках
від 108,80 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 4 аптеках
від 161,10 грн
Ціни в аптеках
Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Астин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 3 аптеках
від 207,20 грн
Ціни в аптеках
Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10; Мікро Лабс
Бактоклав Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, стрип, № 10 Мікро Лабс
В 130 аптеках
від 88,35 грн
Ціни в аптеках
Габалепт капсули желатинові тверді, 300 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Габалепт Капсули желатинові тверді, 300 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 1 аптеці
від 133,00 грн
Ціни в аптеках
Деноксиб капсули, 200 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Деноксиб Капсули, 200 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 375 аптеках
від 357,88 грн
Ціни в аптеках
Елерт таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Елерт Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
В 260 аптеках
від 84,44 грн
Ціни в аптеках
Елерт таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Елерт Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 96 аптеках
від 222,58 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 96 аптеках
від 89,76 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 145 аптеках
від 118,48 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 112 аптеках
від 174,61 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 93 аптеках
від 249,47 грн
Ціни в аптеках
Амлонг таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Мікро Лабс
Амлонг Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Мікро Лабс
Немає в наявності
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції