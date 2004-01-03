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Виробник: Майолі Україна

Представництво в Україні - ТОВ "Майолі Україна"
Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52, офіс 109.
+38 (044) 237-70-75
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Знайдено: 18 препаратів
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 174 аптеках
від 255,76 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла туба, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Туба, 200 мл Lab. NIGY
В 324 аптеках
від 397,44 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 200 аптеках
від 690,45 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 311 аптеці
від 430,19 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ туба, 40 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 62 аптеках
від 357,41 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АК АКТИВНИЙ ДОГЛЯД туба, 40 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АК АКТИВНИЙ ДОГЛЯД Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 225 аптеках
від 293,19 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 72 аптеках
від 158,74 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель флакон, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 147 аптеках
від 187,45 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель флакон, 400 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Флакон, 400 мл Lab. NIGY
В 45 аптеках
від 434,00 грн
Ціни в аптеках
Топікрем ДА протект пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем ДА протект пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 109 аптеках
від 705,96 грн
Ціни в аптеках
Топікрем Дермо Специфік PV-DS очищуючий гель флакон, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем Дермо Специфік PV-DS очищуючий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 12 аптеках інших міст
від 560,00 грн
Ціни в інших містах
Топікрем Дермо Специфік UR-30 крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем Дермо Специфік UR-30 крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 1 аптеці інших міст
від 545,00 грн
Ціни в інших містах
ТОПІКРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВА МІЦЕЛЛЯРНА ВОДА 200 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВА МІЦЕЛЛЯРНА ВОДА 200 мл Lab. NIGY
В 109 аптеках
від 242,69 грн
Ціни в аптеках
Топікрем заспокійливий крем CICA туба, 40 мл; Lab. NIGY
Топікрем заспокійливий крем CICA Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 183 аптеках
від 232,01 грн
Ціни в аптеках
Топікрем заспокійливий крем CICA туба, 100 мл; Lab. NIGY
Топікрем заспокійливий крем CICA Туба, 100 мл Lab. NIGY
В 97 аптеках
від 377,61 грн
Ціни в аптеках
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри туба, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Туба, 200 мл Lab. NIGY
В 251 аптеці
від 391,37 грн
Ціни в аптеках
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 150 аптеках
від 737,50 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ флакон, 200 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 159 аптеках
від 115,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52, офіс 109.
+38 (044) 237-70-75
Знайдено: 18 препаратів
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 174 аптеках
від 255,76 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла туба, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Туба, 200 мл Lab. NIGY
В 324 аптеках
від 397,44 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем АД пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 200 аптеках
від 690,45 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АД ультра-збагачений очищуючий гель для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 311 аптеці
від 430,19 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ туба, 40 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 62 аптеках
від 357,41 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ АК АКТИВНИЙ ДОГЛЯД туба, 40 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ АК АКТИВНИЙ ДОГЛЯД Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 225 аптеках
від 293,19 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 72 аптеках
від 158,74 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель флакон, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 147 аптеках
від 187,45 грн
Ціни в аптеках
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель флакон, 400 мл; Lab. NIGY
Топікрем АК очищуючий себорегулюючий гель Флакон, 400 мл Lab. NIGY
В 45 аптеках
від 434,00 грн
Ціни в аптеках
Топікрем ДА протект пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем ДА протект пом'якшувальний бальзам для обличчя та тіла Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 109 аптеках
від 705,96 грн
Ціни в аптеках
Топікрем Дермо Специфік PV-DS очищуючий гель флакон, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем Дермо Специфік PV-DS очищуючий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 12 аптеках інших міст
від 560,00 грн
Ціни в інших містах
Топікрем Дермо Специфік UR-30 крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри туба, 75 мл; Lab. NIGY
Топікрем Дермо Специфік UR-30 крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Туба, 75 мл Lab. NIGY
В 1 аптеці інших міст
від 545,00 грн
Ціни в інших містах
ТОПІКРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВА МІЦЕЛЛЯРНА ВОДА 200 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВА МІЦЕЛЛЯРНА ВОДА 200 мл Lab. NIGY
В 109 аптеках
від 242,69 грн
Ціни в аптеках
Топікрем заспокійливий крем CICA туба, 40 мл; Lab. NIGY
Топікрем заспокійливий крем CICA Туба, 40 мл Lab. NIGY
В 183 аптеках
від 232,01 грн
Ціни в аптеках
Топікрем заспокійливий крем CICA туба, 100 мл; Lab. NIGY
Топікрем заспокійливий крем CICA Туба, 100 мл Lab. NIGY
В 97 аптеках
від 377,61 грн
Ціни в аптеках
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри туба, 200 мл; Lab. NIGY
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Туба, 200 мл Lab. NIGY
В 251 аптеці
від 391,37 грн
Ціни в аптеках
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри флакон з дозатором, 500 мл; Lab. NIGY
Топікрем крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри Флакон з дозатором, 500 мл Lab. NIGY
В 150 аптеках
від 737,50 грн
Ціни в аптеках
ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ флакон, 200 мл; Lab. NIGY
ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ Флакон, 200 мл Lab. NIGY
В 159 аптеках
від 115,90 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції