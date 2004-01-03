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Виробник: Lupin

Компания «Люпин Лимитед» в Украине
02121 г. Киев. Харьковское шоссе, 201-203 буква «2А»
+38 (044) 569-62-20
www.lupin.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 28; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Люпін
Немає в наявності
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 90; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 90 Люпін
Немає в наявності
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 672; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 672 Люпін
Немає в наявності
Гатиспан розчин інфузійний, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1; Люпін
Гатиспан Розчин інфузійний, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1 Люпін
Немає в наявності
Гатіблу краплі очні, розчин, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Люпін
Гатіблу Краплі очні, розчин, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Люпін
Немає в наявності
Докцеф таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10; Люпін
Докцеф Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Докцеф таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Люпін
Докцеф Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21; Люпін
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63; Люпін
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63 Люпін
Немає в наявності
Ікзим таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 6; Люпін
Ікзим Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 6 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 14; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 14 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 20; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 20 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 28; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 28 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 10; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 14; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 14 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 20; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 20 Люпін
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02121 г. Киев. Харьковское шоссе, 201-203 буква «2А»
+38 (044) 569-62-20
www.lupin.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 28; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 Люпін
Немає в наявності
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 90; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 90 Люпін
Немає в наявності
Акурит-4 таблетки, вкриті оболонкою, № 672; Люпін
Акурит-4 Таблетки, вкриті оболонкою, № 672 Люпін
Немає в наявності
Гатиспан розчин інфузійний, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1; Люпін
Гатиспан Розчин інфузійний, 400 мг, флакон, 200 мл, № 1 Люпін
Немає в наявності
Гатіблу краплі очні, розчин, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Люпін
Гатіблу Краплі очні, розчин, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Люпін
Немає в наявності
Докцеф таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10; Люпін
Докцеф Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Докцеф таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Люпін
Докцеф Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21; Люпін
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63; Люпін
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63 Люпін
Немає в наявності
Ікзим таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 6; Люпін
Ікзим Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 6 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 14; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 14 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 20; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 20 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 28; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 28 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 10; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 10 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 14; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 14 Люпін
Немає в наявності
Істар таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 20; Люпін
Істар Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 20 Люпін
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції