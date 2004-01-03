Виробник: LupinКомпания «Люпин Лимитед» в Украине
02121 г. Киев. Харьковское шоссе, 201-203 буква «2А»
+38 (044) 569-62-20
www.lupin.com.ua
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63 Люпін
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 21 Люпін
Немає в наявності
Ізнель 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг + 0,03 мг, блістер, № 63 Люпін
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції