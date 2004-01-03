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Список виробниківLLundbeck Export A/S

Виробник: Lundbeck Export A/S

Лундбек Экспорт А/С
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
www.brintellix.com.ua
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Знайдено: 16 препаратів
Абікса таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28; Лундбек Експорт А/С
Абікса Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28 Лундбек Експорт А/С
В 331 аптеці
від 1742,43 грн
Ціни в аптеках
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Лундбек Експорт А/С
Брінтеллікс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 814 аптеках
від 1160,28 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 192 аптеках
від 264,66 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 62 аптеках
від 414,63 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 232 аптеках
від 1779,45 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 38 аптеках
від 2453,90 грн
Ціни в аптеках
Саротен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Саротен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 443 аптеках
від 296,91 грн
Ціни в аптеках
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, № 30; Лундбек Експорт А/С
Сердолект Таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, № 30 Лундбек Експорт А/С
В 73 аптеках
від 1155,53 грн
Ціни в аптеках
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 618 аптеках
від 429,68 грн
Ціни в аптеках
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50; Лундбек Експорт А/С
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50 Лундбек Експорт А/С
В 369 аптеках
від 419,00 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 436 аптеках
від 363,27 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 320 аптеках
від 312,65 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол Депо розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Депо Розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 161 аптеці
від 935,27 грн
Ціни в аптеках
Ципралекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Ципралекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 940 аптеках
від 1049,25 грн
Ціни в аптеках
Ципраміл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Ципраміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 171 аптеці
від 933,62 грн
Ціни в аптеках
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою, 12 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Сердолект Таблетки, вкриті оболонкою, 12 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
www.brintellix.com.ua
Знайдено: 16 препаратів
Абікса таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28; Лундбек Експорт А/С
Абікса Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28 Лундбек Експорт А/С
В 331 аптеці
від 1742,43 грн
Ціни в аптеках
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Лундбек Експорт А/С
Брінтеллікс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 814 аптеках
від 1160,28 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 192 аптеках
від 264,66 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 62 аптеках
від 414,63 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 232 аптеках
від 1779,45 грн
Ціни в аптеках
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 38 аптеках
від 2453,90 грн
Ціни в аптеках
Саротен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Саротен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 443 аптеках
від 296,91 грн
Ціни в аптеках
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, № 30; Лундбек Експорт А/С
Сердолект Таблетки, вкриті оболонкою, 4 мг, № 30 Лундбек Експорт А/С
В 73 аптеках
від 1155,53 грн
Ціни в аптеках
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100; Лундбек Експорт А/С
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 618 аптеках
від 429,68 грн
Ціни в аптеках
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50; Лундбек Експорт А/С
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50 Лундбек Експорт А/С
В 369 аптеках
від 419,00 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 436 аптеках
від 363,27 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
В 320 аптеках
від 312,65 грн
Ціни в аптеках
Флюанксол Депо розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лундбек Експорт А/С
Флюанксол Депо Розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
В 161 аптеці
від 935,27 грн
Ціни в аптеках
Ципралекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Ципралекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 940 аптеках
від 1049,25 грн
Ціни в аптеках
Ципраміл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Ципраміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 171 аптеці
від 933,62 грн
Ціни в аптеках
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою, 12 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Сердолект Таблетки, вкриті оболонкою, 12 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції