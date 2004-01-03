Виробник: Lundbeck Export A/SЛундбек Экспорт А/С
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
Абікса Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1742,43 грн
Брінтеллікс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1160,28 грн
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 264,66 грн
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 414,63 грн
Клопіксол Депо Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 1779,45 грн
Клопіксол-Акуфаз Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 2453,90 грн
Саротен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 296,91 грн
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 429,68 грн
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50 Лундбек Експорт А/С
від 419,00 грн
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 363,27 грн
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 312,65 грн
Флюанксол Депо Розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 935,27 грн
Ципралекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1049,25 грн
Ципраміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 933,62 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Абікса Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1742,43 грн
Брінтеллікс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1160,28 грн
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 2 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 264,66 грн
Клопіксол Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контейнер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 414,63 грн
Клопіксол Депо Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 1779,45 грн
Клопіксол-Акуфаз Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 2453,90 грн
Саротен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 296,91 грн
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 429,68 грн
Труксал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, контейнер, у коробці, у коробці, № 50 Лундбек Експорт А/С
від 419,00 грн
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 363,27 грн
Флюанксол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, контейнер, № 100 Лундбек Експорт А/С
від 312,65 грн
Флюанксол Депо Розчин олійний для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лундбек Експорт А/С
від 935,27 грн
Ципралекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 1049,25 грн
Ципраміл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
від 933,62 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції