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Список виробниківKKRKA d.d. Novo Mesto

Виробник: KRKA d.d. Novo Mesto

Представительство в Украине
01015, Киев, ул. Старонаводницкая, 13, секция В-Г, 3-й этаж
+380445692838
+380445692838
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Знайдено: 18 препаратів
Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; КРКА
Азибіот® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 КРКА
В 429 аптеках
від 157,76 грн
Ціни в аптеках
Аміокордин® таблетки, 200 мг, № 30; КРКА
Аміокордин® Таблетки, 200 мг, № 30 КРКА
В 297 аптеках
від 61,82 грн
Ціни в аптеках
Аміокордин® таблетки, 200 мг, № 60; КРКА
Аміокордин® Таблетки, 200 мг, № 60 КРКА
В 313 аптеках
від 128,31 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 4 мг + 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 1043 аптеках
від 146,41 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 4 мг + 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 478 аптеках
від 126,42 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 8 мг + 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 822 аптеках
від 124,24 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 8 мг + 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 944 аптеках
від 141,54 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 1,25 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 1,25 мг, блістер, № 30 КРКА
В 157 аптеках
від 124,71 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 565 аптеках
від 207,67 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 698 аптеках
від 228,40 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 447 аптеках
від 303,05 грн
Ціни в аптеках
Амприл® HD таблетки, 5 мг + 25 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® HD Таблетки, 5 мг + 25 мг, блістер, № 30 КРКА
В 160 аптеках
від 161,45 грн
Ціни в аптеках
Амприл® HL таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® HL Таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 99 аптеках
від 168,81 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30 КРКА
В 923 аптеках
від 208,95 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 90; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 90 КРКА
В 927 аптеках
від 543,59 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30 КРКА
В 873 аптеках
від 279,10 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 90; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 90 КРКА
В 1019 аптеках
від 709,10 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, № 30 КРКА
В 443 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 29
Стандартизація фармацевтичної продукції
01015, Киев, ул. Старонаводницкая, 13, секция В-Г, 3-й этаж
+380445692838
+380445692838
Знайдено: 18 препаратів
Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; КРКА
Азибіот® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 КРКА
В 429 аптеках
від 157,76 грн
Ціни в аптеках
Аміокордин® таблетки, 200 мг, № 30; КРКА
Аміокордин® Таблетки, 200 мг, № 30 КРКА
В 297 аптеках
від 61,82 грн
Ціни в аптеках
Аміокордин® таблетки, 200 мг, № 60; КРКА
Аміокордин® Таблетки, 200 мг, № 60 КРКА
В 313 аптеках
від 128,31 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 4 мг + 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 1043 аптеках
від 146,41 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 4 мг + 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 478 аптеках
від 126,42 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 8 мг + 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 822 аптеках
від 124,24 грн
Ціни в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амлесса Таблетки, 8 мг + 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 944 аптеках
від 141,54 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 1,25 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 1,25 мг, блістер, № 30 КРКА
В 157 аптеках
від 124,71 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 565 аптеках
від 207,67 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 698 аптеках
від 228,40 грн
Ціни в аптеках
Амприл® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 447 аптеках
від 303,05 грн
Ціни в аптеках
Амприл® HD таблетки, 5 мг + 25 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® HD Таблетки, 5 мг + 25 мг, блістер, № 30 КРКА
В 160 аптеках
від 161,45 грн
Ціни в аптеках
Амприл® HL таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Амприл® HL Таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 99 аптеках
від 168,81 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30 КРКА
В 923 аптеках
від 208,95 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 90; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 90 КРКА
В 927 аптеках
від 543,59 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30 КРКА
В 873 аптеках
від 279,10 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 90; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 90 КРКА
В 1019 аптеках
від 709,10 грн
Ціни в аптеках
Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, № 30; КРКА
Аторис® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, № 30 КРКА
В 443 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 29
Стандартизація фармацевтичної продукції