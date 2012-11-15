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Список виробниківККРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я

Виробник: КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я

61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б
057 758 18 85
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Знайдено: 18 препаратів
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) таблетки, № 16; Красота та Здоров'я
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) Таблетки, № 16 Красота та Здоров'я
В 2 аптеках інших міст
від 83,01 грн
Ціни в інших містах
L-АРГІНІН капсули, 1 г, № 100; Красота та Здоров'я
L-АРГІНІН Капсули, 1 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 19 аптеках
від 340,10 грн
Ціни в аптеках
L-КАРНІТИН капсули, 1 г, № 60; Красота та Здоров'я
L-КАРНІТИН Капсули, 1 г, № 60 Красота та Здоров'я
В 3 аптеках
від 319,24 грн
Ціни в аптеках
L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я таблетки, 250 мг, № 60; Красота та Здоров'я
L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я Таблетки, 250 мг, № 60 Красота та Здоров'я
В 237 аптеках
від 79,84 грн
Ціни в аптеках
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл; Красота та Здоров'я
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл Красота та Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 191,12 грн
Ціни в інших містах
Omega-3 Актив Powerful капсули, 1,4 г, № 100; Красота та Здоров'я
Omega-3 Актив Powerful Капсули, 1,4 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 5 аптеках
від 580,28 грн
Ціни в аптеках
PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір; Красота та Здоров'я
PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ Набір Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 258,37 грн
Ціни в аптеках
PERMIZZZOL ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВІД ВОШЕЙ ТА ГНИД З ГРЕБІНЦЕМ 150 мл; Красота та Здоров'я
PERMIZZZOL ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВІД ВОШЕЙ ТА ГНИД З ГРЕБІНЦЕМ 150 мл Красота та Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 271,30 грн
Ціни в інших містах
PermiZzzol® засіб протипедикульозний аерозоль, 70 мл, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® засіб протипедикульозний Аерозоль, 70 мл, № 1 Красота та Здоров'я
В 18 аптеках
від 213,26 грн
Ціни в аптеках
PermiZzzol® набір протипедикульозних засобів аерозоль+шампунь, аерозоль+шампунь, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® набір протипедикульозних засобів Аерозоль+шампунь, аерозоль+шампунь, № 1 Красота та Здоров'я
В 40 аптеках
від 496,35 грн
Ціни в аптеках
PermiZzzol® шампунь протипедикульозний з гребенем 150 мл, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® шампунь протипедикульозний з гребенем 150 мл, № 1 Красота та Здоров'я
В 57 аптеках
від 241,04 грн
Ціни в аптеках
PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл; Красота та Здоров'я
PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл Красота та Здоров'я
В 2 аптеках
від 124,47 грн
Ціни в аптеках
VITA - АНТАЦИД таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; Красота та Здоров'я
VITA - АНТАЦИД Таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 Красота та Здоров'я
В 23 аптеках
від 15,80 грн
Ціни в аптеках
VITA - НІЧ капсули, № 20; Красота та Здоров'я
VITA - НІЧ Капсули, № 20 Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 40,96 грн
Ціни в аптеках
Агідол капсули, 1000 мг, блістер, № 60; Красота та Здоров'я
Агідол Капсули, 1000 мг, блістер, № 60 Красота та Здоров'я
В 6 аптеках
від 699,00 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" happy fit, 70 мл, ялівець, ялівець; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit, 70 мл, ялівець, ялівець Красота та Здоров'я
В 165 аптеках
від 106,42 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" happy fit, 70 мл, м'ята, м'ята; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit, 70 мл, м'ята, м'ята Красота та Здоров'я
В 114 аптеках
від 90,00 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ПРОТИГРИБКОВИЙ" happy fit, 70 мл, чайне дерево, чайне дерево; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ПРОТИГРИБКОВИЙ" Happy fit, 70 мл, чайне дерево, чайне дерево Красота та Здоров'я
В 168 аптеках
від 89,50 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 35
Стандартизація фармацевтичної продукції
61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б
057 758 18 85
Знайдено: 18 препаратів
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) таблетки, № 16; Красота та Здоров'я
Dr. OM Антигаст зі смаком м'яти (таблетки від печії Рефлюксол) Таблетки, № 16 Красота та Здоров'я
В 2 аптеках інших міст
від 83,01 грн
Ціни в інших містах
L-АРГІНІН капсули, 1 г, № 100; Красота та Здоров'я
L-АРГІНІН Капсули, 1 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 19 аптеках
від 340,10 грн
Ціни в аптеках
L-КАРНІТИН капсули, 1 г, № 60; Красота та Здоров'я
L-КАРНІТИН Капсули, 1 г, № 60 Красота та Здоров'я
В 3 аптеках
від 319,24 грн
Ціни в аптеках
L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я таблетки, 250 мг, № 60; Красота та Здоров'я
L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я Таблетки, 250 мг, № 60 Красота та Здоров'я
В 237 аптеках
від 79,84 грн
Ціни в аптеках
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл; Красота та Здоров'я
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл Красота та Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 191,12 грн
Ціни в інших містах
Omega-3 Актив Powerful капсули, 1,4 г, № 100; Красота та Здоров'я
Omega-3 Актив Powerful Капсули, 1,4 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 5 аптеках
від 580,28 грн
Ціни в аптеках
PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір; Красота та Здоров'я
PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ Набір Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 258,37 грн
Ціни в аптеках
PERMIZZZOL ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВІД ВОШЕЙ ТА ГНИД З ГРЕБІНЦЕМ 150 мл; Красота та Здоров'я
PERMIZZZOL ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВІД ВОШЕЙ ТА ГНИД З ГРЕБІНЦЕМ 150 мл Красота та Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 271,30 грн
Ціни в інших містах
PermiZzzol® засіб протипедикульозний аерозоль, 70 мл, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® засіб протипедикульозний Аерозоль, 70 мл, № 1 Красота та Здоров'я
В 18 аптеках
від 213,26 грн
Ціни в аптеках
PermiZzzol® набір протипедикульозних засобів аерозоль+шампунь, аерозоль+шампунь, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® набір протипедикульозних засобів Аерозоль+шампунь, аерозоль+шампунь, № 1 Красота та Здоров'я
В 40 аптеках
від 496,35 грн
Ціни в аптеках
PermiZzzol® шампунь протипедикульозний з гребенем 150 мл, № 1; Красота та Здоров'я
PermiZzzol® шампунь протипедикульозний з гребенем 150 мл, № 1 Красота та Здоров'я
В 57 аптеках
від 241,04 грн
Ціни в аптеках
PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл; Красота та Здоров'я
PicoSpray Strong ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ НОСА 15 мл Красота та Здоров'я
В 2 аптеках
від 124,47 грн
Ціни в аптеках
VITA - АНТАЦИД таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; Красота та Здоров'я
VITA - АНТАЦИД Таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 Красота та Здоров'я
В 23 аптеках
від 15,80 грн
Ціни в аптеках
VITA - НІЧ капсули, № 20; Красота та Здоров'я
VITA - НІЧ Капсули, № 20 Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 40,96 грн
Ціни в аптеках
Агідол капсули, 1000 мг, блістер, № 60; Красота та Здоров'я
Агідол Капсули, 1000 мг, блістер, № 60 Красота та Здоров'я
В 6 аптеках
від 699,00 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" happy fit, 70 мл, ялівець, ялівець; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "КОНТРОЛЬ ПІТЛИВОСТІ" Happy fit, 70 мл, ялівець, ялівець Красота та Здоров'я
В 165 аптеках
від 106,42 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" happy fit, 70 мл, м'ята, м'ята; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ОХОЛОДЖУЮЧИЙ" Happy fit, 70 мл, м'ята, м'ята Красота та Здоров'я
В 114 аптеках
від 90,00 грн
Ціни в аптеках
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ПРОТИГРИБКОВИЙ" happy fit, 70 мл, чайне дерево, чайне дерево; Красота та Здоров'я
АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НІГ "ПРОТИГРИБКОВИЙ" Happy fit, 70 мл, чайне дерево, чайне дерево Красота та Здоров'я
В 168 аптеках
від 89,50 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 35
Стандартизація фармацевтичної продукції