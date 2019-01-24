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Виробники на літеру “К”
Конарк Аюрведа
31 препарат
31 препарат
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Грипаут
Таблетки блістер у картонній упаковці №4
Євро Лайфкер
від
35,24
грн
в 455 аптеках
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Грипаут
Таблетки блістер у картонній упаковці №10
Євро Лайфкер
від
69,69
грн
в 214 аптеках
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Флюзак
Таблетки 200 мг блістер №4
Євро Лайфкер
від
125,38
грн
в 200 аптеках
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Флюзак
Таблетки 150 мг блістер №3
Євро Лайфкер
від
122,90
грн
в 200 аптеках
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Флюзак
Таблетки 150 мг блістер №1
Євро Лайфкер
від
59,90
грн
в 186 аптеках
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Новагра 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №8
Євро Лайфкер
від
421,47
грн
в 2 аптеках інших міст
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БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНИЙ СИРОП
Сироп 100 мл №1
Конарк Аюрведа
від
202,73
грн
в 1 аптеці інших міст
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Цетрилев
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у картонній коробці №100
Євро Лайфкер
від
835,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Новагра 50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №4
Євро Лайфкер
від
400,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Новагра 50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №1
Євро Лайфкер
від
70,62
грн
в 1 аптеці інших міст
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Конегра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Новагра 50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №2
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Конегра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Конегра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Конегра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Новагра 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №1
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Новагра 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №2
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Новагра 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №4
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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КАМА ВЕДА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ
Капсули №30
Конарк Аюрведа
Немає в наявності
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