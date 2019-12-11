Київ
Виробники на літеру “I”

IPCA 48 препаратів

48 препаратів
Сортування: По популярності
Тенорік™
Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
від 174,60 грн
в 759 аптеках
Знайти в аптеках
Тенорік™
Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №28
Іпка
від 108,56 грн
в 642 аптеках
Знайти в аптеках
Дихлор-25
Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від 60,83 грн
в 322 аптеках
Знайти в аптеках
Пресартан®-50
Пресартан®-50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Іпка
від 21,77 грн
в 44 аптеках
Знайти в аптеках
Пресартан®-100
Пресартан®-100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від 39,45 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Теночек®
Теночек®
Таблетки №28
Іпка
від 184,63 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Ломфлокс
Ломфлокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Іпка
від 289,80 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Зеродол
Зеродол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від 219,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Немоцид™
Немоцид™
Таблетки 250 мг №3
Іпка
Немає в наявності
Нутріфайбер
Нутріфайбер
Порошок контейнер поліетиленовий 200 г №1
Іпка
Немає в наявності
Глайрі-4
Глайрі-4
Таблетки 4 мг №15
Іпка
Немає в наявності
Глайрі-3
Глайрі-3
Таблетки 3 мг №30
Іпка
Немає в наявності
Іммард
Іммард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Іпка
Немає в наявності
123
ГоловнаКошикОбране