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48 препаратів
48 препаратів
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Повна назва
Представительство в Украине
Адреса
01042, Киев, ул. Патриса Лумумбы, 4/6, корпус В, офис 1210
Телефон
(044) 201-02-62
Електронна пошта
[email protected]
Факс
(044) 201-02-62
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Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
від
174,60
грн
в 759 аптеках
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Тенорік™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №28
Іпка
від
108,56
грн
в 642 аптеках
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Дихлор-25
Таблетки 25 мг блістер №30
Іпка
від
60,83
грн
в 322 аптеках
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Пресартан®-50
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №30
Іпка
від
21,77
грн
в 44 аптеках
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Пресартан®-100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від
39,45
грн
в 10 аптеках
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Теночек®
Таблетки №28
Іпка
від
184,63
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ломфлокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Іпка
від
289,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зеродол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від
219,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Немоцид™
Таблетки 250 мг №3
Іпка
Немає в наявності
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Нутріфайбер
Порошок контейнер поліетиленовий 200 г №1
Іпка
Немає в наявності
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Глайрі-4
Таблетки 4 мг №15
Іпка
Немає в наявності
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Глайрі-3
Таблетки 3 мг №30
Іпка
Немає в наявності
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Іммард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Іпка
Немає в наявності
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