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Inteli Generics Nord
7 препаратів
7 препаратів
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Сальбутамол-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від
64,68
грн
в 732 аптеках
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Аводель
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Інтелі Генерикс Норд
від
225,07
грн
в 698 аптеках
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Аморолфін-Інтелі
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл лікувальний №1
Інтелі Генерикс Норд
від
480,31
грн
в 369 аптеках
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Фортікс
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 12 мкг блістер у комплекті з інгалятором №60
Інтелі Генерикс Норд
від
231,12
грн
в 332 аптеках
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Амоксикомб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №15
Aringa
Немає в наявності
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Амоксикомб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №15
Aringa
Немає в наявності
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Орафен
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 200 мл з апельсиновим смаком №1
Інтелі Генерикс Норд
Немає в наявності
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