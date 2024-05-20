Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПрепарати для екстренної контрацепціїЛевоноргестрелАводельЦіни в аптеках

Аводель таблетки 1,5 мг блістер, №1 - Одеса (500760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
287,40
Економія: -46,40 грн
241,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
271,77
Економія: -19,75 грн
252,02 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
298,01
Економія: -75,31 грн
222,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
224,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
263,74
Економія: -41,04 грн
222,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
260,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
236,22 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
231,67 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
269,62
Економія: -36,05 грн
233,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
282,74
Економія: -60,04 грн
222,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
260,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
294,55
Економія: -34,50 грн
260,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
272,18
Економія: -48,42 грн
223,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
237,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
225,66 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
279,80
Економія: -38,80 грн
241,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
287,83
Економія: -76,72 грн
211,11 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3)
287,60
Економія: -43,00 грн
244,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
290,20
Економія: -49,20 грн
241,00 грн