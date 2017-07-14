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Інфузія
76 препаратів
76 препаратів
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Жовч медична консервована
Розчин нашкірний пляшка 250 мл №1
Інфузія
від
128,04
грн
в 686 аптеках
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Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
190,56
грн
в 660 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
176,04
грн
в 540 аптеках
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Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
249,65
грн
в 376 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
180,64
грн
в 338 аптеках
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Орнімак®
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
163,58
грн
в 314 аптеках
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Мельдін
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
від
828,60
грн
в 309 аптеках
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Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
61,16
грн
в 308 аптеках
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Плазмаліт
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
141,24
грн
в 304 аптеках
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Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
80,43
грн
в 302 аптеках
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Лібра Гепо®
Розчин контейнер полімерний 10 мл №20
Інфузія
від
726,00
грн
в 299 аптеках
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Лібра-Кардіо
Розчин контейнер полімерний 10 мл №20
Інфузія
від
427,28
грн
в 296 аптеках
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Пентоксін
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
147,13
грн
в 293 аптеках
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Левінор
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл в пачці №1
Інфузія
від
199,48
грн
в 292 аптеках
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Мельдекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від
768,30
грн
в 289 аптеках
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Орнідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
186,00
грн
в 289 аптеках
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Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від
618,12
грн
в 287 аптеках
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Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 400 мл №1
від
184,90
грн
в 285 аптеках
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Пентоксін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Інфузія
від
199,30
грн
в 285 аптеках
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Кордагін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
307,70
грн
в 283 аптеках
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