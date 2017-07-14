Київ
Виробники на літеру “І”

Інфузія76 препаратів

76 препаратів
Сортування: По популярності
Жовч медична консервована
Жовч медична консервована
Розчин нашкірний пляшка 250 мл №1
Інфузія
від 128,04 грн
в 686 аптеках
Знайти в аптеках
Лібра®
Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 190,56 грн
в 660 аптеках
Знайти в аптеках
Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 176,04 грн
в 540 аптеках
Знайти в аптеках
Неогемодез
Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 249,65 грн
в 376 аптеках
Знайти в аптеках
Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 180,64 грн
в 338 аптеках
Знайти в аптеках
Орнімак®
Орнімак®
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 163,58 грн
в 314 аптеках
Знайти в аптеках
Мельдін
Мельдін
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Інфузія
від 828,60 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Дарроу Розчин
Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 61,16 грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Плазмаліт
Плазмаліт
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 141,24 грн
в 304 аптеках
Знайти в аптеках
Аспангін
Аспангін
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 80,43 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Лібра Гепо®
Лібра Гепо®
Розчин контейнер полімерний 10 мл №20
Інфузія
від 726,00 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Лібра-Кардіо
Лібра-Кардіо
Розчин контейнер полімерний 10 мл №20
Інфузія
від 427,28 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Пентоксін
Пентоксін
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 147,13 грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Левінор
Левінор
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл в пачці №1
Інфузія
від 199,48 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Мельдекс
Мельдекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від 768,30 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Орнідазол
Орнідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 186,00 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Інфузолід®
Інфузолід®
Розчин для інфузій 2 мг/мл пакет полімерний 300 мл №1
Інфузія
від 618,12 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 400 мл №1
від 184,90 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Пентоксін
Пентоксін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Інфузія
від 199,30 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Кордагін
Кордагін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 307,70 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране