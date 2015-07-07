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Фітолік
27 препаратів
27 препаратів
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Олія обліпихова
Олія флакон 200 мл №1
Фітолік
від
80,00
грн
в 76 аптеках
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Олія шипшинова
Олія флакон 100 мл №1
Фітолік
від
54,88
грн
в 69 аптеках
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Олія обліпихова
Олія флакон 100 мл №1
Фітолік
від
49,98
грн
в 50 аптеках
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Олія з розторопші
Олія флакон 100 мл №1
Фітолік
від
47,80
грн
в 36 аптеках
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Олія обліпихова
Олія флакон 50 мл №1
Фітолік
від
42,00
грн
в 16 аптеках
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Олія гарбузова
Олія флакон 100 мл №1
Фітолік
від
63,70
грн
в 13 аптеках
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Олія обліпихова
Олія флакон 30 мл №1
Фітолік
від
50,23
грн
в 13 аптеках
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М'яти перцевої листя
Листя пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
32,50
грн
в 6 аптеках інших міст
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Ромашки квіти
Квітки пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
37,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Шавлії листя
Листя пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
34,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Чебрецю трава
Трава пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
23,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Мати-й-мачухи листя
Листя пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
49,96
грн
в 1 аптеці інших міст
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Малини листя
Листя пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
від
8,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пустирника трава
Трава пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
2 г фільтр-пакет "полуниці" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Подорожника великого листя
Листя пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
Немає в наявності
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Звіробою трава
Трава пачка 40 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
Немає в наявності
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Олія обліпихова "Алтай" з бета-каротином
Олія флакон 30 мл №1
Фітолік
Немає в наявності
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Фіточай "Імуностимулюючий"
Фіточай пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
Фітолік
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "нефрин норма" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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