Виробник: Ferring International CenterПредставительство в Украине
03067, Киев, бул. Лепсе, 4, "Silver Centre"
+380443511817
Декапептил Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 542,00 грн
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 595,59 грн
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1239,55 грн
Пентаса Гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 3223,81 грн
Пентаса Супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1855,01 грн
Пентаса Суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 812,60 грн
Пентаса Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1018,80 грн
Реместип Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 839,95 грн
від 3283,09 грн
Фірмагон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 11113,50 грн
Фірмагон Порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 6658,55 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Декапептил Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 542,00 грн
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 595,59 грн
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1239,55 грн
Пентаса Гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 3223,81 грн
Пентаса Супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1855,01 грн
Пентаса Суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 812,60 грн
Пентаса Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1018,80 грн
Реместип Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 839,95 грн
від 3283,09 грн
Фірмагон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 11113,50 грн
Фірмагон Порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1 Феррінг Інтернешнл Сентер
від 6658,55 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції