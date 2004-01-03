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Виробник: Ferring International Center

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03067, Киев, бул. Лепсе, 4, "Silver Centre"
+380443511817
www.ferring.com
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Знайдено: 18 препаратів
Декапептил розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7; Феррінг Інтернешнл Сентер
Декапептил Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 1 аптеці
від 542,00 грн
Ціни в аптеках
Мінірин таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 29 аптеках
від 691,22 грн
Ціни в аптеках
Мінірин таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 110 аптеках
від 1082,93 грн
Ціни в аптеках
Мінірин Мелт ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 79 аптеках
від 595,59 грн
Ціни в аптеках
Мінірин Мелт ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 51 аптеці
від 1239,55 грн
Ціни в аптеках
Пабал розчин для ін'єкцій, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Феррінг
Пабал Розчин для ін'єкцій, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Феррінг
В 22 аптеках
від 3122,46 грн
Ціни в аптеках
Пентаса гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 324 аптеках
від 3223,81 грн
Ціни в аптеках
Пентаса супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 236 аптеках
від 1855,01 грн
Ціни в аптеках
Пентаса суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 177 аптеках
від 812,60 грн
Ціни в аптеках
Пентаса таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 340 аптеках
від 1018,80 грн
Ціни в аптеках
Реместип розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Феррінг Інтернешнл Сентер
Реместип Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 13 аптеках
від 839,95 грн
Ціни в аптеках
Трактоцил концентрат для розчину для інфузій, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Феррінг
Трактоцил Концентрат для розчину для інфузій, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Феррінг
В 4 аптеках
від 3283,09 грн
Ціни в аптеках
Трактоцил розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1; Феррінг
Трактоцил Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1 Феррінг
В 6 аптеках
від 1482,56 грн
Ціни в аптеках
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 27 аптеках
від 11113,50 грн
Ціни в аптеках
Фірмагон порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 45 аптеках
від 6658,55 грн
Ціни в аптеках
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03067, Киев, бул. Лепсе, 4, "Silver Centre"
+380443511817
www.ferring.com
Знайдено: 18 препаратів
Декапептил розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7; Феррінг Інтернешнл Сентер
Декапептил Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 1 аптеці
від 542,00 грн
Ціни в аптеках
Мінірин таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 29 аптеках
від 691,22 грн
Ціни в аптеках
Мінірин таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 110 аптеках
від 1082,93 грн
Ціни в аптеках
Мінірин Мелт ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 60 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 79 аптеках
від 595,59 грн
Ціни в аптеках
Мінірин Мелт ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30; Феррінг Інтернешнл Сентер
Мінірин Мелт Ліофілізат оральний, 120 мкг, блістер, № 30 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 51 аптеці
від 1239,55 грн
Ціни в аптеках
Пабал розчин для ін'єкцій, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Феррінг
Пабал Розчин для ін'єкцій, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Феррінг
В 22 аптеках
від 3122,46 грн
Ціни в аптеках
Пентаса гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 324 аптеках
від 3223,81 грн
Ціни в аптеках
Пентаса супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 236 аптеках
від 1855,01 грн
Ціни в аптеках
Пентаса суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 177 аптеках
від 812,60 грн
Ціни в аптеках
Пентаса таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 340 аптеках
від 1018,80 грн
Ціни в аптеках
Реместип розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Феррінг Інтернешнл Сентер
Реместип Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 13 аптеках
від 839,95 грн
Ціни в аптеках
Трактоцил концентрат для розчину для інфузій, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Феррінг
Трактоцил Концентрат для розчину для інфузій, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Феррінг
В 4 аптеках
від 3283,09 грн
Ціни в аптеках
Трактоцил розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1; Феррінг
Трактоцил Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1 Феррінг
В 6 аптеках
від 1482,56 грн
Ціни в аптеках
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 120 мг, флакон, з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл, з розч (вода д/ін) шпр 3 мл, № 2 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 27 аптеках
від 11113,50 грн
Ціни в аптеках
Фірмагон порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1; Феррінг Інтернешнл Сентер
Фірмагон Порошок для розчину для ін'єкцій, 80 мг, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл, з розч (вода д/ін) шпр 4,2 мл, № 1 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 45 аптеках
від 6658,55 грн
Ціни в аптеках
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
Гліпресин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1; Феррінг
Гліпресин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 мг, флакон, з розчинником в ампулах по 5 мл, з розч. в амп. 5 мл, № 1 Феррінг
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції