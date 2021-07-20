Київ
Виробники на літеру “Ф”
Фармстандарт-Биолек
69 препаратів
69 препаратів
Сортування:
По популярності
Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від
275,25
грн
в 335 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 25 мг/мл ампули у блістері 2 мл пачка №10
Біолік Фарма
від
205,77
грн
в 319 аптеках
Знайти в аптеках
Гепарин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Біолік Фарма
від
513,00
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Енкад-Біолік
Розчин для ін'єкцій 3,5 % ампула 3 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
від
430,45
грн
в 161 аптеці
Знайти в аптеках
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від
58,66
грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
39,90
грн
в 26 аптеках
Знайти в аптеках
Ліолів-Біолік
Ліофілізат для емульсії для ін'єкцій флакон №1
Біолік Фарма
від
561,70
грн
в 22 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ліпін-Біолік
Ліофілізат для емульсії 500 мг флакон №1
БІОЛІК ФАРМА
від
737,50
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Тропісетрон
Розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
БІОЛІК ФАРМА
від
317,00
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Цитохром-С
Розчин для ін'єкцій 0,25 % ампула 4 мл №10
Біолік Фарма
від
1723,04
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від
84,00
грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ліпін-Біолік
Ліофілізат для емульсії 500 мг пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від
794,40
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Інтробіон
Ліофілізат 100000 мо флакон №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Інтробіон
Ліофілізат 5000000 мо флакон №5
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню