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Виробники на літеру “Ф”

Фармстандарт-Биолек69 препаратів

69 препаратів
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Ектерицид®
Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від 275,25 грн
в 335 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 25 мг/мл ампули у блістері 2 мл пачка №10
Біолік Фарма
від 205,77 грн
в 319 аптеках
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Гепарин-Біолік
Гепарин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Біолік Фарма
від 513,00 грн
в 283 аптеках
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Енкад-Біолік
Енкад-Біолік
Розчин для ін'єкцій 3,5 % ампула 3 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
від 430,45 грн
в 161 аптеці
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Окситоцин-Біолік
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від 58,66 грн
в 33 аптеках
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 39,90 грн
в 26 аптеках
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Ліолів-Біолік
Ліолів-Біолік
Ліофілізат для емульсії для ін'єкцій флакон №1
Біолік Фарма
від 561,70 грн
в 22 аптеках інших міст
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Ліпін-Біолік
Ліпін-Біолік
Ліофілізат для емульсії 500 мг флакон №1
БІОЛІК ФАРМА
від 737,50 грн
в 18 аптеках
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Тропісетрон
Тропісетрон
Розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
БІОЛІК ФАРМА
від 317,00 грн
в 10 аптеках
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Цитохром-С
Цитохром-С
Розчин для ін'єкцій 0,25 % ампула 4 мл №10
Біолік Фарма
від 1723,04 грн
в 8 аптеках
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Дитилін-Біолік
Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від 84,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Ліпін-Біолік
Ліпін-Біолік
Ліофілізат для емульсії 500 мг пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від 794,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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Інтробіон
Інтробіон
Ліофілізат 100000 мо флакон №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Інтробіон
Інтробіон
Ліофілізат 5000000 мо флакон №5
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
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