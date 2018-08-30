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Ebewe
27 препаратів
27 препаратів
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Повна назва
"ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х Нфг. КГ"
Адреса
01030, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 29/2, офис 12
Телефон
(044) 537-06-40
Факс
(044) 537-06-40
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від
3992,90
грн
в 324 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від
579,60
грн
в 306 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
668,36
грн
в 305 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від
1451,56
грн
в 302 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
776,60
грн
в 299 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
від
2024,64
грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
837,00
грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
від
1392,50
грн
в 283 аптеках
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від
958,54
грн
в 44 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
240,10
грн
в 37 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від
1558,16
грн
в 7 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від
2562,40
грн
в 5 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
від
2339,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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