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Виробники на літеру “E”

Ebewe27 препаратів

27 препаратів
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 3992,90 грн
в 324 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 579,60 грн
в 306 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 668,36 грн
в 305 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від 1451,56 грн
в 302 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 776,60 грн
в 299 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
від 2024,64 грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 837,00 грн
в 284 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
від 1392,50 грн
в 283 аптеках
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Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від 958,54 грн
в 44 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 240,10 грн
в 37 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від 1558,16 грн
в 7 аптеках
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Епірубіцин "Ебеве"
Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 2562,40 грн
в 5 аптеках
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Оксаліплатин "Ебеве"
Оксаліплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
від 2339,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Епірубіцин "Ебеве"
Епірубіцин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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