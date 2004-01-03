Виробник: Dr. Reddy's Laboratories LtdПредставительство в Украине
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Грастим® Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 688,65 грн
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 2370,70 грн
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 4883,50 грн
Екзифін® Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 86,07 грн
Кеторол Розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 140,00 грн
Кеторол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 132,29 грн
Кеторол Експрес Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 87,00 грн
Називін® Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 88,08 грн
Називін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 82,51 грн
Називін® Краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 85,15 грн
Називін® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 111,15 грн
Називін® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 107,25 грн
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 141,76 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Грастим® Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 688,65 грн
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 2370,70 грн
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 4883,50 грн
Екзифін® Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 86,07 грн
Кеторол Розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 140,00 грн
Кеторол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 132,29 грн
Кеторол Експрес Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 87,00 грн
Називін® Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 88,08 грн
Називін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 82,51 грн
Називін® Краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 85,15 грн
Називін® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 111,15 грн
Називін® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
від 107,25 грн
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 141,76 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції