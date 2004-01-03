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Список виробниківDDr. Reddy's Laboratories Ltd

Виробник: Dr. Reddy's Laboratories Ltd

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03131, г. Киев, Столичное шоссе, 103
+380442075197
+380442075196
www.drreddys.ua
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Знайдено: 18 препаратів
БІОН 3 КІД таблетки, № 30; Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ
БІОН 3 КІД Таблетки, № 30 Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ
В 1 аптеці інших міст
від 369,80 грн
Ціни в інших містах
Грастим® розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Грастим® Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 15 аптеках
від 688,65 грн
Ціни в аптеках
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем, 30 г; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ Крем, 30 г Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 663 аптеках
від 124,40 грн
Ціни в аптеках
Доларен Хіт гель туба, 50 г; Наброс Фарма
Доларен Хіт гель Туба, 50 г Наброс Фарма
В 30 аптеках
від 147,05 грн
Ціни в аптеках
Доларен® таблетки, № 100; Наброс Фарма
Доларен® Таблетки, № 100 Наброс Фарма
В 1236 аптеках
від 545,00 грн
Ціни в аптеках
Дополо концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 8 аптеках
від 2370,70 грн
Ціни в аптеках
Дополо концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 1 аптеці
від 4883,50 грн
Ціни в аптеках
Екзифін® гель, 1 %, туба, 15 г, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Екзифін® Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 6 аптеках інших міст
від 86,07 грн
Ціни в інших містах
Кеторол розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 571 аптеці
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Кеторол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 891 аптеці
від 132,29 грн
Ціни в аптеках
Кеторол гель гель, 2 %, туба, 30 г, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол гель Гель, 2 %, туба, 30 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 912 аптеках
від 168,22 грн
Ціни в аптеках
Кеторол Експрес таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Експрес Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 578 аптеках
від 87,00 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 5 аптеках інших міст
від 88,08 грн
Ціни в інших містах
Називін® краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1046 аптеках
від 82,51 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1051 аптеці
від 85,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 485 аптеках
від 111,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 449 аптеках
від 107,25 грн
Ціни в аптеках
Називін® Сенситив спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 287 аптеках
від 141,76 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03131, г. Киев, Столичное шоссе, 103
+380442075197
+380442075196
www.drreddys.ua
Знайдено: 18 препаратів
БІОН 3 КІД таблетки, № 30; Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ
БІОН 3 КІД Таблетки, № 30 Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ
В 1 аптеці інших міст
від 369,80 грн
Ціни в інших містах
Грастим® розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Грастим® Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 15 аптеках
від 688,65 грн
Ціни в аптеках
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем, 30 г; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ Крем, 30 г Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 663 аптеках
від 124,40 грн
Ціни в аптеках
Доларен Хіт гель туба, 50 г; Наброс Фарма
Доларен Хіт гель Туба, 50 г Наброс Фарма
В 30 аптеках
від 147,05 грн
Ціни в аптеках
Доларен® таблетки, № 100; Наброс Фарма
Доларен® Таблетки, № 100 Наброс Фарма
В 1236 аптеках
від 545,00 грн
Ціни в аптеках
Дополо концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 8 аптеках
від 2370,70 грн
Ціни в аптеках
Дополо концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дополо Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 1 аптеці
від 4883,50 грн
Ціни в аптеках
Екзифін® гель, 1 %, туба, 15 г, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Екзифін® Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 6 аптеках інших міст
від 86,07 грн
Ціни в інших містах
Кеторол розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Розчин для ін'єкцій, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 571 аптеці
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Кеторол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 891 аптеці
від 132,29 грн
Ціни в аптеках
Кеторол гель гель, 2 %, туба, 30 г, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол гель Гель, 2 %, туба, 30 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 912 аптеках
від 168,22 грн
Ціни в аптеках
Кеторол Експрес таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Кеторол Експрес Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 578 аптеках
від 87,00 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 5 аптеках інших міст
від 88,08 грн
Ціни в інших містах
Називін® краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1046 аптеках
від 82,51 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1051 аптеці
від 85,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 485 аптеках
від 111,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 449 аптеках
від 107,25 грн
Ціни в аптеках
Називін® Сенситив спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 287 аптеках
від 141,76 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції