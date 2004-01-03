Біфон® Скін Розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Мібе Україна
від 165,05 грн
Дроспіфем® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
від 250,05 грн
Левомін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 228,53 грн
від 108,00 грн
Циклокутан® Лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1 Мібе Україна
від 425,99 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Біфон® Скін Розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Мібе Україна
від 165,05 грн
Дроспіфем® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
від 250,05 грн
Левомін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
від 228,53 грн
від 108,00 грн
Циклокутан® Лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1 Мібе Україна
від 425,99 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції