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Список виробниківDDermapharm AG

Виробник: Dermapharm AG

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01024, Киев, пер. К. Гордиенко, 2А
+380442533937
+380442533937
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Знайдено: 18 препаратів
Біфон® Лосьйон для волосся лосьйон, флакон, 100 мл; Мібе Україна
Біфон® Лосьйон для волосся Лосьйон, флакон, 100 мл Мібе Україна
В 514 аптеках
від 159,92 грн
Ціни в аптеках
Біфон® Скін розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1; Мібе Україна
Біфон® Скін Розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Мібе Україна
В 269 аптеках
від 165,05 грн
Ціни в аптеках
Деакура® таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Мібе Україна
Деакура® Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Мібе Україна
В 573 аптеках
від 295,80 грн
Ціни в аптеках
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28; Мібе Україна
Дроспіфем® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
В 622 аптеках
від 250,05 грн
Ціни в аптеках
Євро Цитрамон® таблетки, № 10; Мібе Україна
Євро Цитрамон® Таблетки, № 10 Мібе Україна
В 210 аптеках
від 59,90 грн
Ціни в аптеках
Карізон® крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Карізон® Крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 35 аптеках
від 101,71 грн
Ціни в аптеках
Карізон® мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Карізон® Мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 41 аптеці
від 119,70 грн
Ціни в аптеках
Левомін® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Левомін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 435 аптеках
від 228,53 грн
Ціни в аптеках
Ніспазм Форте® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20; Мібе Україна
Ніспазм Форте® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20 Мібе Україна
В 163 аптеках
від 108,00 грн
Ціни в аптеках
Преднітоп® крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Мібе Україна
Преднітоп® Крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 110,79 грн
Ціни в аптеках
Преднітоп® мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Мібе Україна
Преднітоп® Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Мібе Україна
В 156 аптеках
від 132,33 грн
Ціни в аптеках
Псотріол® гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Мібе Україна
Псотріол® Гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Мібе Україна
В 84 аптеках
від 387,84 грн
Ціни в аптеках
Псотріол® мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1; Мібе Україна
Псотріол® Мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1 Мібе Україна
В 358 аптеках
від 301,75 грн
Ціни в аптеках
Содерм® розчин нашкірний, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1; Мібе Україна
Содерм® Розчин нашкірний, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1 Мібе Україна
В 430 аптеках
від 214,77 грн
Ціни в аптеках
Фузікутан® крем, 2 %, туба, 5 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Крем, 2 %, туба, 5 г, № 1 Мібе Україна
В 4 аптеках інших міст
від 186,50 грн
Ціни в інших містах
Фузікутан® крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 310 аптеках
від 183,89 грн
Ціни в аптеках
Фузікутан® мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 174,00 грн
Ціни в аптеках
Циклокутан® лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1; Мібе Україна
Циклокутан® Лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1 Мібе Україна
В 388 аптеках
від 425,99 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01024, Киев, пер. К. Гордиенко, 2А
+380442533937
+380442533937
Знайдено: 18 препаратів
Біфон® Лосьйон для волосся лосьйон, флакон, 100 мл; Мібе Україна
Біфон® Лосьйон для волосся Лосьйон, флакон, 100 мл Мібе Україна
В 514 аптеках
від 159,92 грн
Ціни в аптеках
Біфон® Скін розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1; Мібе Україна
Біфон® Скін Розчин нашкірний, 1 %, флакон-спрей, 25 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Мібе Україна
В 269 аптеках
від 165,05 грн
Ціни в аптеках
Деакура® таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Мібе Україна
Деакура® Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Мібе Україна
В 573 аптеках
від 295,80 грн
Ціни в аптеках
Дроспіфем® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28; Мібе Україна
Дроспіфем® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,02 мг + 3 мг, блістер, № 28 Мібе Україна
В 622 аптеках
від 250,05 грн
Ціни в аптеках
Євро Цитрамон® таблетки, № 10; Мібе Україна
Євро Цитрамон® Таблетки, № 10 Мібе Україна
В 210 аптеках
від 59,90 грн
Ціни в аптеках
Карізон® крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Карізон® Крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 35 аптеках
від 101,71 грн
Ціни в аптеках
Карізон® мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Карізон® Мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 41 аптеці
від 119,70 грн
Ціни в аптеках
Левомін® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21; Мібе Україна
Левомін® 30 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,03 мг + 0,15 мг, блістер, № 21 Мібе Україна
В 435 аптеках
від 228,53 грн
Ціни в аптеках
Ніспазм Форте® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20; Мібе Україна
Ніспазм Форте® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20 Мібе Україна
В 163 аптеках
від 108,00 грн
Ціни в аптеках
Преднітоп® крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Мібе Україна
Преднітоп® Крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 110,79 грн
Ціни в аптеках
Преднітоп® мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Мібе Україна
Преднітоп® Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Мібе Україна
В 156 аптеках
від 132,33 грн
Ціни в аптеках
Псотріол® гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1; Мібе Україна
Псотріол® Гель, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, флакон, 30 г, № 1 Мібе Україна
В 84 аптеках
від 387,84 грн
Ціни в аптеках
Псотріол® мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1; Мібе Україна
Псотріол® Мазь, 50 мкг/г + 0,5 мг/г, туба, 30 г, № 1 Мібе Україна
В 358 аптеках
від 301,75 грн
Ціни в аптеках
Содерм® розчин нашкірний, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1; Мібе Україна
Содерм® Розчин нашкірний, 0,1 %, флакон, 30 мл, № 1 Мібе Україна
В 430 аптеках
від 214,77 грн
Ціни в аптеках
Фузікутан® крем, 2 %, туба, 5 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Крем, 2 %, туба, 5 г, № 1 Мібе Україна
В 4 аптеках інших міст
від 186,50 грн
Ціни в інших містах
Фузікутан® крем, 2 %, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Крем, 2 %, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 310 аптеках
від 183,89 грн
Ціни в аптеках
Фузікутан® мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; Мібе Україна
Фузікутан® Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 Мібе Україна
В 229 аптеках
від 174,00 грн
Ціни в аптеках
Циклокутан® лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1; Мібе Україна
Циклокутан® Лак для нігтів, 80 мг/г, флакон, 3 г, лікувальний, лікувальний, № 1 Мібе Україна
В 388 аптеках
від 425,99 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції