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Список виробниківBBoehringer Ingelheim

Виробник: Boehringer Ingelheim

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04073, Київ, пр. C. Бандери, 28А
(044) 494-12-75
(044) 494-12-75
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Знайдено: 18 препаратів
Актилізе® ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1; Берінгер Інгельхайм
Актилізе® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1 аптеці
від 21812,50 грн
Ціни в аптеках
Беродуал® розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беродуал® Розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1128 аптеках
від 310,54 грн
Ціни в аптеках
Беродуал® Н аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беродуал® Н Аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1075 аптеках
від 309,21 грн
Ціни в аптеках
Беротек® H аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беротек® H Аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 745 аптеках
від 340,60 грн
Ціни в аптеках
Глюренорм® таблетки, 30 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 520 аптеках
від 269,00 грн
Ціни в аптеках
Джардінс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Джардінс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 1031 аптеці
від 706,86 грн
Ціни в аптеках
Мікардис® таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Берінгер Інгельхайм
Мікардис® Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
В 297 аптеках
від 860,52 грн
Ціни в аптеках
Мікардисплюс® таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28; Берінгер Інгельхайм
Мікардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
В 53 аптеках
від 1048,38 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® таблетки, 0,25 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® Таблетки, 0,25 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 291 аптеці
від 503,65 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® таблетки, 1 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® Таблетки, 1 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 79 аптеках
від 1425,00 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 270 аптеках
від 1161,55 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 144 аптеках
від 322,00 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 138 аптеках
від 2285,89 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Берінгер Інгельхайм
В 1200 аптеках
від 259,75 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1076 аптеках
від 347,54 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1159 аптеках
від 481,47 грн
Ціни в аптеках
Офев® капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Офев® Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 1 аптеці
від 37999,00 грн
Ціни в аптеках
Офев® капсули м'які, 150 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Офев® Капсули м'які, 150 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 3 аптеках
від 37665,00 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Київ, пр. C. Бандери, 28А
(044) 494-12-75
(044) 494-12-75
Знайдено: 18 препаратів
Актилізе® ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1; Берінгер Інгельхайм
Актилізе® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1 аптеці
від 21812,50 грн
Ціни в аптеках
Беродуал® розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беродуал® Розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1128 аптеках
від 310,54 грн
Ціни в аптеках
Беродуал® Н аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беродуал® Н Аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 1075 аптеках
від 309,21 грн
Ціни в аптеках
Беротек® H аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Берінгер Інгельхайм
Беротек® H Аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
В 745 аптеках
від 340,60 грн
Ціни в аптеках
Глюренорм® таблетки, 30 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 520 аптеках
від 269,00 грн
Ціни в аптеках
Джардінс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Джардінс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 1031 аптеці
від 706,86 грн
Ціни в аптеках
Мікардис® таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Берінгер Інгельхайм
Мікардис® Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
В 297 аптеках
від 860,52 грн
Ціни в аптеках
Мікардисплюс® таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28; Берінгер Інгельхайм
Мікардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
В 53 аптеках
від 1048,38 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® таблетки, 0,25 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® Таблетки, 0,25 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 291 аптеці
від 503,65 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® таблетки, 1 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® Таблетки, 1 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 79 аптеках
від 1425,00 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 270 аптеках
від 1161,55 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 144 аптеках
від 322,00 грн
Ціни в аптеках
Мірапекс® ПД таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30; Берінгер Інгельхайм
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
В 138 аптеках
від 2285,89 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Берінгер Інгельхайм
В 1200 аптеках
від 259,75 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1076 аптеках
від 347,54 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1159 аптеках
від 481,47 грн
Ціни в аптеках
Офев® капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Офев® Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 1 аптеці
від 37999,00 грн
Ціни в аптеках
Офев® капсули м'які, 150 мг, блістер, № 60; Берінгер Інгельхайм
Офев® Капсули м'які, 150 мг, блістер, № 60 Берінгер Інгельхайм
В 3 аптеках
від 37665,00 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції