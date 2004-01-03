Виробник: Boehringer IngelheimПредставництво в Україні
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(044) 494-12-75
Актилізе® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 21812,50 грн
Беродуал® Розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 310,54 грн
Беродуал® Н Аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 309,21 грн
Беротек® H Аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 340,60 грн
Джардінс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 706,86 грн
Мікардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
від 1048,38 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 1161,55 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 322,00 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 2285,89 грн
Моваліс® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Берінгер Інгельхайм
від 259,75 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Актилізе® Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, з розчинником у флаконах по 50 мл, з розч. у фл. 50 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 21812,50 грн
Беродуал® Розчин для інгаляцій, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 310,54 грн
Беродуал® Н Аерозоль дозований, балончик металевий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 309,21 грн
Беротек® H Аерозоль дозований, 100 мкг/доза, балончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Берінгер Інгельхайм
від 340,60 грн
Джардінс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 706,86 грн
Мікардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
від 1048,38 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,75 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 1161,55 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 0,375 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 322,00 грн
Мірапекс® ПД Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30 Берінгер Інгельхайм
від 2285,89 грн
Моваліс® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Берінгер Інгельхайм
від 259,75 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції