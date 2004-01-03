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Виробник: Біофарма

ТОВ "ФЗ" БІОФАРМА "
09100, Біла Церква, вул. Київська, 37
+38 (044) 277-36-10
+38 (044) 275-80-24
www.biofarma.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Альбумін-Біофарма розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 3 аптеках інших міст
від 837,30 грн
Ціни в інших містах
Біовен розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 104 аптеках
від 10677,31 грн
Ціни в аптеках
Біовен розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 156 аптеках
від 21220,67 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 60 аптеках
від 2605,84 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 101 аптеці
від 5363,36 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 42 аптеках
від 9829,58 грн
Ціни в аптеках
Біфідумбактерин порошок ліофілізований, флакон, № 10; ФЗ "Біофарма"
Біфідумбактерин Порошок ліофілізований, флакон, № 10 ФЗ "Біофарма"
В 158 аптеках
від 266,00 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ НАТУРАЛЬНИЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос; Біофарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ НАТУРАЛЬНИЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос Біофарма
В 1 аптеці інших міст
від 48,97 грн
Ціни в інших містах
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для масної та комбінованої шкіри, д/масної та комбін. шкіри; Біофарма
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для масної та комбінованої шкіри, д/масної та комбін. шкіри Біофарма
В 5 аптеках
від 63,67 грн
Ціни в аптеках
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для сухої та нормальної шкіри, д/сухої та норм. шкіри; Біофарма
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для сухої та нормальної шкіри, д/сухої та норм. шкіри Біофарма
В 3 аптеках
від 72,72 грн
Ціни в аптеках
Глюкосат розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, з розчинником в ампулах по 1 мл, з розч. в амп. 1 мл, № 5; Стада
Глюкосат Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, з розчинником в ампулах по 1 мл, з розч. в амп. 1 мл, № 5 Стада
В 183 аптеках
від 451,80 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 1 аптеці
від 1232,77 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 88 аптеках
від 1149,63 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 4 аптеках
від 1325,60 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 230 аптеках
від 648,28 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 2 аптеках
від 2636,30 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 188 аптеках
від 2200,65 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 10000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 10000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 16 аптеках
від 4713,40 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
09100, Біла Церква, вул. Київська, 37
+38 (044) 277-36-10
+38 (044) 275-80-24
www.biofarma.ua
Знайдено: 18 препаратів
Альбумін-Біофарма розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 3 аптеках інших міст
від 837,30 грн
Ціни в інших містах
Біовен розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 104 аптеках
від 10677,31 грн
Ціни в аптеках
Біовен розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Розчин для інфузій, 10 %, пляшка, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 156 аптеках
від 21220,67 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 60 аптеках
від 2605,84 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 101 аптеці
від 5363,36 грн
Ціни в аптеках
Біовен Моно® розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Біофарма Плазма
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
В 42 аптеках
від 9829,58 грн
Ціни в аптеках
Біфідумбактерин порошок ліофілізований, флакон, № 10; ФЗ "Біофарма"
Біфідумбактерин Порошок ліофілізований, флакон, № 10 ФЗ "Біофарма"
В 158 аптеках
від 266,00 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ НАТУРАЛЬНИЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос; Біофарма
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ НАТУРАЛЬНИЙ "MAYUR" 200 мл, кокос, кокос Біофарма
В 1 аптеці інших міст
від 48,97 грн
Ціни в інших містах
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для масної та комбінованої шкіри, д/масної та комбін. шкіри; Біофарма
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для масної та комбінованої шкіри, д/масної та комбін. шкіри Біофарма
В 5 аптеках
від 63,67 грн
Ціни в аптеках
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для сухої та нормальної шкіри, д/сухої та норм. шкіри; Біофарма
Гель натуральний для вмивання "Comex" 150 мл, для сухої та нормальної шкіри, д/сухої та норм. шкіри Біофарма
В 3 аптеках
від 72,72 грн
Ціни в аптеках
Глюкосат розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, з розчинником в ампулах по 1 мл, з розч. в амп. 1 мл, № 5; Стада
Глюкосат Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, з розчинником в ампулах по 1 мл, з розч. в амп. 1 мл, № 5 Стада
В 183 аптеках
від 451,80 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 1 аптеці
від 1232,77 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 1000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 88 аптеках
від 1149,63 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 4 аптеках
від 1325,60 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 2000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 230 аптеках
від 648,28 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 2 аптеках
від 2636,30 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 4000 мо/мл, шприц, 1 мл, № 5 Стада
В 188 аптеках
від 2200,65 грн
Ціни в аптеках
Епобіокрин розчин для ін'єкцій, 10000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стада
Епобіокрин Розчин для ін'єкцій, 10000 мо/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стада
В 16 аптеках
від 4713,40 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції