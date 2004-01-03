Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 837,30 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 2605,84 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 5363,36 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 9829,58 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Альбумін-Біофарма Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 837,30 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 25 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 2605,84 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 50 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 5363,36 грн
Біовен Моно® Розчин для інфузій, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Біофарма Плазма
від 9829,58 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції