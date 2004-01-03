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Список виробниківAAstellas Pharma Europe

Виробник: Astellas Pharma Europe

Создана путем слияния компаний "Яманучи" и "Фуджисава"
04050, Киев, ул. Николая Пимоненко, 13, бизнес-центр "Форум",
+380444906825
+380444906825
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Знайдено: 18 препаратів
Адваграф капсули подовженої дії, 0,5 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 0,5 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 33 аптеках
від 815,20 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 1 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 1 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 27 аптеках
від 981,00 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 3 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 3 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 9 аптеках
від 5220,64 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 5 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 5 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 22 аптеках
від 8161,49 грн
Ціни в аптеках
Бетмига таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Бетмига Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 681 аптеці
від 866,52 грн
Ціни в аптеках
Везикар™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Везикар™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 1048 аптеках
від 435,63 грн
Ціни в аптеках
Везомні таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Везомні Таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 448 аптеках
від 1015,91 грн
Ціни в аптеках
Елігард 22,5 мг порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1; Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Елігард 22,5 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
В 5 аптеках
від 7427,08 грн
Ціни в аптеках
Елігард 45 мг порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1; Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Елігард 45 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
В 4 аптеках
від 15664,61 грн
Ціни в аптеках
Кстанді капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112; Астеллас Фарма Юроп
Кстанді Капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112 Астеллас Фарма Юроп
В 1 аптеці
від 40500,00 грн
Ціни в аптеках
Омнік Окас таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік Окас Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 832 аптеках
від 498,01 грн
Ціни в аптеках
Омнік® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 1194 аптеках
від 284,34 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 0,5 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 0,5 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 45 аптеках
від 698,40 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 1 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 1 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 65 аптеках
від 1319,93 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 5 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 5 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 20 аптеках
від 6622,68 грн
Ціни в аптеках
Уро-Ваксом капсули, 6 мг, блістер, № 30; ОМ Фарма
Уро-Ваксом Капсули, 6 мг, блістер, № 30 ОМ Фарма
В 707 аптеках
від 452,11 грн
Ціни в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20; Чеплафарм Арцнайміттель
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
В 46 аптеках
від 65,34 грн
Ціни в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20; Чеплафарм Арцнайміттель
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
В 508 аптеках
від 97,85 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, Киев, ул. Николая Пимоненко, 13, бизнес-центр "Форум",
+380444906825
+380444906825
Знайдено: 18 препаратів
Адваграф капсули подовженої дії, 0,5 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 0,5 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 33 аптеках
від 815,20 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 1 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 1 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 27 аптеках
від 981,00 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 3 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 3 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 9 аптеках
від 5220,64 грн
Ціни в аптеках
Адваграф капсули подовженої дії, 5 мг, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Адваграф Капсули подовженої дії, 5 мг, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 22 аптеках
від 8161,49 грн
Ціни в аптеках
Бетмига таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Бетмига Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 681 аптеці
від 866,52 грн
Ціни в аптеках
Везикар™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Везикар™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 1048 аптеках
від 435,63 грн
Ціни в аптеках
Везомні таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Везомні Таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 448 аптеках
від 1015,91 грн
Ціни в аптеках
Елігард 22,5 мг порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1; Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Елігард 22,5 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
В 5 аптеках
від 7427,08 грн
Ціни в аптеках
Елігард 45 мг порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1; Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Елігард 45 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
В 4 аптеках
від 15664,61 грн
Ціни в аптеках
Кстанді капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112; Астеллас Фарма Юроп
Кстанді Капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112 Астеллас Фарма Юроп
В 1 аптеці
від 40500,00 грн
Ціни в аптеках
Омнік Окас таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік Окас Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 832 аптеках
від 498,01 грн
Ціни в аптеках
Омнік® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 1194 аптеках
від 284,34 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 0,5 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 0,5 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 45 аптеках
від 698,40 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 1 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 1 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 65 аптеках
від 1319,93 грн
Ціни в аптеках
Програф® капсули тверді, 5 мг, блістер, № 50; Астеллас Фарма Юроп
Програф® Капсули тверді, 5 мг, блістер, № 50 Астеллас Фарма Юроп
В 20 аптеках
від 6622,68 грн
Ціни в аптеках
Уро-Ваксом капсули, 6 мг, блістер, № 30; ОМ Фарма
Уро-Ваксом Капсули, 6 мг, блістер, № 30 ОМ Фарма
В 707 аптеках
від 452,11 грн
Ціни в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20; Чеплафарм Арцнайміттель
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
В 46 аптеках
від 65,34 грн
Ціни в аптеках
Флемоксин Солютаб® таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20; Чеплафарм Арцнайміттель
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
В 508 аптеках
від 97,85 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції