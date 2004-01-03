Бетмига Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 866,52 грн
Везикар™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 435,63 грн
Везомні Таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 1015,91 грн
Елігард 22,5 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 7427,08 грн
Елігард 45 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 15664,61 грн
Кстанді Капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112 Астеллас Фарма Юроп
від 40500,00 грн
Омнік Окас Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 498,01 грн
Омнік® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 284,34 грн
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
від 65,34 грн
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
від 97,85 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Бетмига Таблетки пролонгованої дії, 50 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 866,52 грн
Везикар™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 435,63 грн
Везомні Таблетки з модифікованим вивільненням, 6 мг + 0,4 мг, блістер у пачці, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 1015,91 грн
Елігард 22,5 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 22,5 мг, шприц, з розчинником у шприці по 457 мг, з розч. у шприці 457 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 7427,08 грн
Елігард 45 мг Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій, 45 мг, шприц, з розчинником у шприці по 434 мг, з розч. в шприці по 434 мг, № 1 Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 15664,61 грн
Кстанді Капсули, 40 мг, блістер, вкладених в картонну пачку, вкладений в карт. пачку, № 112 Астеллас Фарма Юроп
від 40500,00 грн
Омнік Окас Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 498,01 грн
Омнік® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
від 284,34 грн
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
від 65,34 грн
Флемоксин Солютаб® Таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 20 Чеплафарм Арцнайміттель
від 97,85 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції