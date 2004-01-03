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Список виробниківААрікса Фарма

Виробник: Арікса Фарма

03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 15-А
+38 (097) 038-10-78
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Знайдено: 6 препаратів
Провітадін актив супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін актив Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 66 аптеках
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
Провітадін плюс супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін плюс Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 91 аптеці
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
Провітадін форте супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін форте Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 195 аптеках
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН АКТИВ супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН АКТИВ Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 5 аптеках
від 527,70 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 2 аптеках
від 480,00 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 61 аптеці інших міст
від 258,75 грн
Ціни в інших містах
Стандартизація фармацевтичної продукції
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 15-А
+38 (097) 038-10-78
Знайдено: 6 препаратів
Провітадін актив супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін актив Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 66 аптеках
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
Провітадін плюс супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін плюс Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 91 аптеці
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
Провітадін форте супозиторії, № 10; Арікса Фарма
Провітадін форте Супозиторії, № 10 Арікса Фарма
В 195 аптеках
від 413,50 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН АКТИВ супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН АКТИВ Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 5 аптеках
від 527,70 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 2 аптеках
від 480,00 грн
Ціни в аптеках
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ супозиторії ректальні, № 10; Арікса Фарма
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ Супозиторії ректальні, № 10 Арікса Фарма
В 61 аптеці інших міст
від 258,75 грн
Ціни в інших містах
Стандартизація фармацевтичної продукції