Київ
Виробники на літеру “A”
Alembic Pharmaceuticals Limited
9 препаратів
9 препаратів
Показати контакти
Повна назва
Представительство в Украине
Адреса
02068, Киев, ул. Кошица, 9Б, офис 8
Телефон
+380445021867
Електронна пошта
[email protected]
Сортування:
По популярності
Азитрал 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №6
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Азитрал 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Азитрал 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг стрип №3
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Азитрал 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг стрип №15
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Німегезик
Таблетки 100 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №10
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цепім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цефепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню