Київ
Виробники на літеру “A”

Alembic Pharmaceuticals Limited9 препаратів

9 препаратів
Сортування: По популярності
Азитрал 250
Азитрал 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №6
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Азитрал 250
Азитрал 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №60
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Азитрал 500
Азитрал 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг стрип №3
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Азитрал 500
Азитрал 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг стрип №15
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Німегезик
Німегезик
Таблетки 100 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Роксид 150
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №10
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Роксид 150
Роксид 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №100
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Цепім
Цепім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Цефепім
Цефепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране