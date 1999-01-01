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Предмети гігієни
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Серветки і хустинки
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "МОРСЬКА СВІЖІСТЬ"
№15
КПД
від
12,27
грн
в 414 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ"
№15
КПД
від
11,13
грн
в 407 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
Mini уп №8
КПД
від
12,90
грн
в 397 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" БЕЗ ЗАПАХУ
№15
КПД
від
12,27
грн
в 396 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
№15
КПД
від
20,35
грн
в 385 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
Для немовлят з клапаном №72
КПД
від
92,75
грн
в 371 аптеці
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
З клапаном №100
КПД
від
104,70
грн
в 341 аптеці
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ХУСТИНКИ НОСОВІ
3-х слойні d.s. №100
від
63,00
грн
в 323 аптеках інших міст
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Серветки дитячі вологі Libero Wet Wipes
№64
Ессіті Україна
від
46,00
грн
в 312 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
№60
КПД
від
70,55
грн
в 285 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ"
№15
КПД
від
11,13
грн
в 229 аптеках
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Серветки вологі
З клапаном тм tabula vita №72
Спільне Українсько-Турецьке Підприємство Коттон Україна
від
45,00
грн
в 219 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
Екстракт алое, ромашка, з клапаном №72
КПД
від
58,46
грн
в 200 аптеках
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Хусточки носові "ZEWA"
Deluxe №100
Ессіті Україна
від
74,63
грн
в 199 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
№15
КПД
від
23,66
грн
в 198 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
З клапаном з екстрактом ромашки, алое і вітамінним комплексом №100
КПД
від
97,56
грн
в 195 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ФРЕШКА" АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ ВОЛОГІ
Серветки №15
Біокон МНВО
від
13,42
грн
в 194 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
З клапаном з екстрактом ромашки, алое і вітамінним комплексом №60
КПД
від
58,45
грн
в 190 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SUPER FRESH"
Для дітей та мам з вітамінним комплексом №120
КПД
від
48,02
грн
в 181 аптеці
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Серветки вологі тм "911"
Антибактеріальні №15
АЙ ПІ ДЖІ ХАУЗХОЛД ПРОДАКШН
від
17,46
грн
в 177 аптеках
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AR KAGIT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Arsan Kimya San Tic
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Cotton Club TR
Hycare International
Ipek Kagit San. Ve Tic.
Kimberly-Clark
Laboratoires Expanscience
Luck Tissue MFY
Nice-Park Deutschland
Paul Hartmann
SCA Hygiene Products
SIA iCotton
Septona
Sevincler Saglik Urunleri San.Ve Tic.A.S.
Vajda Papir
Wooil C & Tech. Corp
ІЛАН ФАРМ
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АВС Кемикалз Индастри
АВС Кемікалз Індастрі
АЙ ПІ ДЖІ ХАУЗХОЛД ПРОДАКШН
АЙ ПИ ДЖИ ХАУЗХОЛД ПРОДАКШН
АЛЬЯНС РД
Акама
Алсу-Пак
Альбатрос
БКХІМ
Белла-Центр
Биокон МНПО
Біокон МНВО
ВГП ПАО
ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО
Внєшснаб 2012
Волиньголовпостач
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ДАРПАК
Делита
Екола
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КПД
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Кімберлі-Кларк
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НЕБОЛАЙТ НПО ООО
Натурпро
ПЕЙПЕР НЕКСТ
Парус-Трейд
Санвита групп
Санвіта Груп
Сеийл Стм
Сеїйл СТМ
Спільне Українсько-Турецьке Підприємство Коттон Україна
Теспро
ФИБРАТЕКС ПЛЮС ООО
Фарміс ЛТД
Фибратекс Плюс
Фібратекс Плюс
Чиста планета
Чистая планета
ЮА-ФАРМ
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