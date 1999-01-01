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Серветки і хустинки

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12Предмети гігієни

12.1.Серветки і хустинки
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "МОРСЬКА СВІЖІСТЬ"
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "МОРСЬКА СВІЖІСТЬ"
№15
КПД
від 12,27 грн
в 414 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ"
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ"
№15
КПД
від 11,13 грн
в 407 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
Mini уп №8
КПД
від 12,90 грн
в 397 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" БЕЗ ЗАПАХУ
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" БЕЗ ЗАПАХУ
№15
КПД
від 12,27 грн
в 396 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
№15
КПД
від 20,35 грн
в 385 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
Для немовлят з клапаном №72
КПД
від 92,75 грн
в 371 аптеці
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
З клапаном №100
КПД
від 104,70 грн
в 341 аптеці
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ХУСТИНКИ НОСОВІ
ХУСТИНКИ НОСОВІ
3-х слойні d.s. №100
від 63,00 грн
в 323 аптеках інших міст
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Серветки дитячі вологі Libero Wet Wipes
Серветки дитячі вологі Libero Wet Wipes
№64
Ессіті Україна
від 46,00 грн
в 312 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З Д-ПАНТЕНОЛОМ
№60
КПД
від 70,55 грн
в 285 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ"
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "ФРЕШКА" "АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ"
№15
КПД
від 11,13 грн
в 229 аптеках
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Серветки вологі
Серветки вологі
З клапаном тм tabula vita №72
Спільне Українсько-Турецьке Підприємство Коттон Україна
від 45,00 грн
в 219 аптеках інших міст
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
Екстракт алое, ромашка, з клапаном №72
КПД
від 58,46 грн
в 200 аптеках
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Хусточки носові "ZEWA"
Хусточки носові "ZEWA"
Deluxe №100
Ессіті Україна
від 74,63 грн
в 199 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SMILE" ANTIBACTERIAL З СОКОМ ПОДОРОЖНИКА
№15
КПД
від 23,66 грн
в 198 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
З клапаном з екстрактом ромашки, алое і вітамінним комплексом №100
КПД
від 97,56 грн
в 195 аптеках
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СЕРВЕТКИ "ФРЕШКА" АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ ВОЛОГІ
СЕРВЕТКИ "ФРЕШКА" АНТИСЕПТИЧНІ ОЧИЩУЮЧІ ВОЛОГІ
Серветки №15
Біокон МНВО
від 13,42 грн
в 194 аптеках
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СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
СЕРВЕТКИ УЛЬТРАМ'ЯКІ ВОЛОГІ "SMILE BABY" ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ
З клапаном з екстрактом ромашки, алое і вітамінним комплексом №60
КПД
від 58,45 грн
в 190 аптеках
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СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SUPER FRESH"
СЕРВЕТКИ ВОЛОГІ "SUPER FRESH"
Для дітей та мам з вітамінним комплексом №120
КПД
від 48,02 грн
в 181 аптеці
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Серветки вологі тм "911"
Серветки вологі тм "911"
Антибактеріальні №15
АЙ ПІ ДЖІ ХАУЗХОЛД ПРОДАКШН
від 17,46 грн
в 177 аптеках
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