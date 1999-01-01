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Косметичні засоби
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Аксесуари
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Фільтр
ПРОТЕФІКС® ФІКСУЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОТЕЗІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
№30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
115,50
грн
в 79 аптеках
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ПРОТЕФІКС® ФІКСУЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОТЕЗІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
№30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
139,00
грн
в 34 аптеках
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ЗМІННІ НАСАДКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПИЛКИ ДЛЯ НІГТІВ SCHOLL VELVET SMOOTH
№3
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
89,73
грн
в 8 аптеках інших міст
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ЗМІННІ РОЛИКОВІ НАСАДКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЛИКОВОЇ ПИЛКИ ДЛЯ НІГ SCHOLL VELVET SMOOTH
№2
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
174,02
грн
в 5 аптеках інших міст
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ГРЕБІНЕЦЬ
1813/6 №1
Titania Fabrik
від
73,42
грн
в 4 аптеках
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ПЕМЗА ПЕДИКЮРНА
3028 №1
Titania Fabrik
від
135,36
грн
в 3 аптеках
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СТАНОК ПЕДИКЮРНИЙ
3035/м нержавіюча сталь №1
Titania Fabrik
від
153,36
грн
в 3 аптеках
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ЛЕЗА ПЕДИКЮРНІ
3100/к №1
Titania Fabrik
від
108,36
грн
в 3 аптеках
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ПИЛОЧКА ДЛЯ НІГТІВ
1032 profi №1
Titania Fabrik
від
94,36
грн
в 3 аптеках
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Mermade скребок для обличчя нефритовий гуаш
№1
Ідея Шоп
від
304,44
грн
в 2 аптеках
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ПИЛОЧКА ДЛЯ НІГТІВ
1040/5 saphire №1
Titania Fabrik
від
93,36
грн
в 2 аптеках
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ЗМІННІ РОЛИКОВІ НАСАДКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЛИКОВОЇ ПИЛКИ ДЛЯ НІГ SCHOLL VELVET SMOOTH DIAMOND CRYSTALS
Екстра жорсткі №2
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
241,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПИЛОЧКА ДЛЯ НІГТІВ
1040/6 saphire №1
Titania Fabrik
від
101,40
грн
в 2 аптеках
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СТАНОК ПЕДИКЮРНИЙ
3035/м1а нержав. сталь, вигнутий №1
Titania Fabrik
від
81,10
грн
в 2 аптеках
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ПЕМЗА ПЕДИКЮРНА
2034 №1
Titania Fabrik
від
61,06
грн
в 2 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ МАНІКЮРНІ ДЛЯ НІГТІВ
1050/11 №1
Titania Fabrik
від
292,48
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗМІННІ РОЛИКОВІ НАСАДКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЛИКОВОЇ ПИЛКИ ДЛЯ НІГ SCHOLL VELVET SMOOTH DIAMOND CRYSTALS
1 екстра жорсткий + 1 екстра м'який №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
230,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗМІННІ РОЛИКОВІ НАСАДКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЛИКОВОЇ ПИЛКИ ДЛЯ НІГ SCHOLL VELVET SMOOTH DIAMOND CRYSTALS
Середньої жорсткості №2
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
226,19
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПИЛОЧКА ДЛЯ НІГТІВ
1048 кишенькова №1
Titania Fabrik
від
103,36
грн
в 1 аптеці
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ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ
8011 №1
Titania Fabrik
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
1032
1040/5
1040/6
1045
1048
1050/11
1813/6
1816
2034
3028
3035/М
3035/М1А
3040
3100/20К
3100/К
7100
8011
8014
EB10
EB60
S-104
S-105
d-831
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Пакування
100 мл
150 мл
рожевий
фл. 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
3
30
Виробник
Bob Walsh Enterprises
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manufacturing
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Titania Fabrik
ZAUBER manicure
Астра-Косметик
Идея Шоп
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
РЕМОС
Эльфа
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