Арутимол® краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Київ (8881) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Київ, вул. Спаська, 5
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Саксаганського, 42
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109