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Адаптол® капсули 300 мг блістер, №20 - Львів (196572) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: капсули (10)
345,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
390,10
Економія: -54,18 грн
335,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
340,40 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
360,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
406,88
Економія: -62,51 грн
344,37 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
377,46
Економія: -42,75 грн
334,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
345,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: капсули (10)
370,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
348,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
382,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
471,40
Економія: -136,70 грн
334,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
345,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -72,28 грн
334,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
399,99
Економія: -65,28 грн
334,71 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: капсули (10)
345,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (1)
399,95
Економія: -56,78 грн
343,17 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
471,40
Економія: -136,70 грн
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
398,43
Економія: -64,58 грн
333,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: капсули (10)
345,00 грн