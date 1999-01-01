Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03C A

Комбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S03ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03C AКомбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
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Комбінил® Дуо
Комбінил® Дуо
Краплі очні/вушні флакон-крапельниця 5 мл з кришкою-скарифікатором №1
Сентісс Фарма
Немає в наявності
Софрадекс®
Софрадекс®
Краплі очні/вушні флакон 5 мл №1
Sanofi India
Немає в наявності
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