Київ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B A

Ефіри амінобензойної кислоти

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B AЕфіри амінобензойної кислоти
Сортування: По популярності
Дентол 7,5%
Дентол 7,5%
Гель для ясен 75 мг/г туба 15 г №1
Фармасайнс
від 179,41 грн
в 840 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 54,44 грн
в 639 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 35,00 грн
в 636 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 56,40 грн
в 617 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від 48,16 грн
в 492 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 63,52 грн
в 455 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від 52,20 грн
в 294 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 68,70 грн
в 278 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 49,40 грн
в 180 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 40,00 грн
в 98 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 33,10 грн
в 85 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 37,08 грн
в 80 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 17,90 грн
в 42 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для інфузій 0,25 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 59,10 грн
в 26 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 88,57 грн
в 22 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 86,10 грн
в 12 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 59,10 грн
в 8 аптеках інших міст
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампули у блістері 5 мл в пачці №10
Лубнифарм
від 68,00 грн
в 6 аптеках
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула поліетиленова 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від 53,73 грн
в 4 аптеках інших міст
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Новокаїн
Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 51,31 грн
в 2 аптеках інших міст
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