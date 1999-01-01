Київ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B A
Ефіри амінобензойної кислоти
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B A
Ефіри амінобензойної кислоти
N01B A02
Прокаїн
N01B A05
Бензокаїн
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Дентол 7,5%
Гель для ясен 75 мг/г туба 15 г №1
Фармасайнс
від
179,41
грн
в 840 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
54,44
грн
в 639 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
35,00
грн
в 636 аптеках
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Новокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
56,40
грн
в 617 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від
48,16
грн
в 492 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
63,52
грн
в 455 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від
52,20
грн
в 294 аптеках
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Новокаїн
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
68,70
грн
в 278 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
49,40
грн
в 180 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
40,00
грн
в 98 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
33,10
грн
в 85 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
37,08
грн
в 80 аптеках
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Новокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
17,90
грн
в 42 аптеках
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Новокаїн
Розчин для інфузій 0,25 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
59,10
грн
в 26 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
88,57
грн
в 22 аптеках
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Новокаїн
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
86,10
грн
в 12 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
59,10
грн
в 8 аптеках інших міст
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампули у блістері 5 мл в пачці №10
Лубнифарм
від
68,00
грн
в 6 аптеках
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула поліетиленова 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від
53,73
грн
в 4 аптеках інших міст
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Новокаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від
51,31
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
гель д/ясен
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
0.5 %
0.25 %
2.5 мг/мл
5 мг/мл
20 мг/мл
75 мг/г
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амп. 2 мл
амп. 5 мл
амп. в бліст. 5 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 5 мл
амп. полімер. 2 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
туба 15 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Pharmascience
Інфузія
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
ООО "Фармасел"
Юрія-Фарм
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