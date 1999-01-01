Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X A
Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07X
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X A
Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
D07X A02
Преднізолон
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Преднікарб-Дарниця
Мазь 0,5 % + 10 % туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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