Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X A

Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07XКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
D07X AНизькоактивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратами
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Преднікарб-Дарниця
Преднікарб-Дарниця
Мазь 0,5 % + 10 % туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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