Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
B05D A

Ізотонічні розчини

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05DЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
B05D AІзотонічні розчини
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Діавітек ПД 1,5%
Діавітек ПД 1,5%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 2,5%
Діавітек ПД 2,5%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 4 1,36%
Діавітек ПД 4 1,36%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 4 1,36%
Діавітек ПД 4 1,36%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2500 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 4 2,27%
Діавітек ПД 4 2,27%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 4 3,86%
Діавітек ПД 4 3,86%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діавітек ПД 4,25%
Діавітек ПД 4,25%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 3,86% м/об/38,6 мг/мл
Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 3,86% м/об/38,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
Екстраніл
Екстраніл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л з ін'єкційним портом-з'єднувачем, із мішком д/дренажу №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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