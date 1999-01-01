Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
B05D A
Ізотонічні розчини
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05D
ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
B05D A
Ізотонічні розчини
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Діавітек ПД 1,5%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 2,5%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 4 1,36%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 4 1,36%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2500 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 4 2,27%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 4 3,86%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер полімерний 2000 мл комплект №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діавітек ПД 4,25%
Розчин для перитонеального діалізу контейнер 2000 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 1,36% м/об/13,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 2,27% м/об/22,7 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Діаніл ПД 4 з вмістом глюкози 3,86% м/об/38,6 мг/мл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 5 л №2
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Екстраніл
Розчин для перитонеального діалізу мішок пластиковий 2 л з ін'єкційним портом-з'єднувачем, із мішком д/дренажу №5
Бакстер Хелскеа
Немає в наявності
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Пакування
контейнер 2000 мл
контейнер полімер. 2000 мл
контейнер полімер. 2500 мл
мішок пластик. 2 л
мішок пластик. 2.5 л
мішок пластик. 5 л
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Виробник
Baxter Healthcare
Бакстер Хелскеа
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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