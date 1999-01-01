Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A51
Лактобактерії, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07F
АНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F A
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A51
Лактобактерії, комбінації
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Лактовіт Форте
Капсули №28
Мілі Хелскере
від
254,41
грн
в 793 аптеках
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Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu флакон поліетиленовий №75
Фармасайнс
від
227,80
грн
в 549 аптеках
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Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu флакон поліетиленовий №30
Фармасайнс
від
116,70
грн
в 372 аптеках
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Йогурт
Капсули 4 млрд. cfu флакон поліетиленовий №30
Фармасайнс
від
304,10
грн
в 144 аптеках
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Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu блістер №15
Фармасайнс
від
105,75
грн
в 115 аптеках
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Лактовіт Форте
Капсули №14
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Дозування
2 млрд. CFU
4 млрд. CFU
Пакування
блістер
фл. п/е
Кількість штук в упаковці
14
15
28
30
75
Виробник
Мілі Хелскере Лімітед
Фармасайнс
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