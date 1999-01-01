Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A51

Лактобактерії, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07FАНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F AАнтидіарейні мікробні препарати
A07F A51Лактобактерії, комбінації
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Лактовіт Форте
Лактовіт Форте
Капсули №28
Мілі Хелскере
від 254,41 грн
в 793 аптеках
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Йогурт
Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu флакон поліетиленовий №75
Фармасайнс
від 227,80 грн
в 549 аптеках
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Йогурт
Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu флакон поліетиленовий №30
Фармасайнс
від 116,70 грн
в 372 аптеках
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Йогурт
Йогурт
Капсули 4 млрд. cfu флакон поліетиленовий №30
Фармасайнс
від 304,10 грн
в 144 аптеках
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Йогурт
Йогурт
Капсули 2 млрд. cfu блістер №15
Фармасайнс
від 105,75 грн
в 115 аптеках
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Лактовіт Форте
Лактовіт Форте
Капсули №14
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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