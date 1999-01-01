Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B B
Напівсинтетичні алкалоїди беладонни, четвертинні амонійні сполуки
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03B
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B B
Напівсинтетичні алкалоїди беладонни, четвертинні амонійні сполуки
A03B B01
Бутилскополамін
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Спазмобрю
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 2 мл №10
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Немає в наявності
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Спазмобрю
Таблетки 10 мг блістер №20
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/цукров. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
20 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
10
20
Виробник
Brupharmexport s.p.r.l.
Опелла Хелскеа Украина
Опелла Хелскеа Україна
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