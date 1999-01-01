Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B B

Напівсинтетичні алкалоїди беладонни, четвертинні амонійні сполуки

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03BПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B BНапівсинтетичні алкалоїди беладонни, четвертинні амонійні сполуки
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Спазмобрю
Спазмобрю
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 2 мл №10
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Немає в наявності
Спазмобрю
Спазмобрю
Таблетки 10 мг блістер №20
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Немає в наявності
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