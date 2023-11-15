всередину незалежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини.

АГ

Для досягнення оптимального АТ лікування починають з призначення 15 мг 1 раз на добу; при недостатній вираженості гіпотензивного ефекту дозу поступово підвищують з інтервалом у 4 тиж. Зазвичай ефективна доза — 30 мг 1 раз на добу. Максимальна добова доза — 60 мг одноразово або в 2 прийоми в рівних дозах.

Початок терапії інгібіторами АПФ вимагає попередньої корекції порушень водно-електролітного балансу та скасування діуретиків за 2–3 дні до призначення інгібітору АПФ; початкова доза в цьому випадку становить 7,7–15 мг раз на добу.

У пацієнтів з незначно вираженим порушенням функції нирок (кліренс креатиніну >45 мл/хв) зниження дози не потрібне. Пацієнтам із середнім і тяжким ступенем порушення функції нирок (кліренс креатиніну <45 мл/хв) призначають ½ терапевтичної дози раз на добу. Початкова доза для пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, становить ½ дози, використовуваної для пацієнтів з нормальною функцією нирок.

У пацієнтів зі слабким і середнім ступенем порушення функції печінки початкова доза препарату становить ½ дози, яка застосовується у пацієнтів з нормальною функцією печінки. У пацієнтів з тяжким ступенем порушення функції печінки зофеноприл не застосовують.

У пацієнтів похилого віку з нормальним кліренсом креатиніну корекція дози не потрібна. У пацієнтів похилого віку з кліренсом креатиніну <45 мл/хв рекомендується зниження дози вдвічі.

Гострий інфаркт міокарда

При гострому інфаркті міокарда (у складі комбінованої терапії) лікування починають протягом 24 год після появи перших симптомів і продовжують протягом 6 тиж. Слід застосовувати наступну схему дозування: 1-й і 2-й день — по 7,5 мг кожні 12 год, 3-й і 4-й день — по 15 мг кожні 12 год, з 5-го дня і далі — по 30 мг кожні 12 год. В разі надмірного зниження АТ на початку лікування або протягом перших 3 днів після інфаркту міокарда первинну дозу не підвищують або відміняють препарат.

Після 6 тиж прийому терапія у пацієнтів без ознак лівошлуночкової серцевої недостатності може бути припинена. Для корекції лівошлуночкової серцевої недостатності, а також АГ лікування може бути продовжене протягом тривалого часу.