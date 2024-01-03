ЗОЛМІТРИПТАН (ZOLMITRIPTANUM) Діюча речовина
протимігренозна дія; селективний агоніст рекомбінантних 5-НТ1В/1D- рецепторів серотоніну судин людини; має помірну спорідненість із серотоніновими 5-НТ1А-рецепторами, не має суттєвої афінності або фармакологічної активності щодо 5НТ2-, 5НТ3-, 5НТ4-серотонінових рецепторів, a1-, a2-, b1-адренергічних рецепторів, Н1-, Н2-гістамінових рецепторів, М-холінових рецепторів, D1-, D2-дофамінергічних рецепторів; викликає вазоконстрикцію, переважно краніальних судин, блокує вивільнення нейропептидів, зокрема вазоактивного інтестинального пептиду, який є основним ефекторним трансмітером рефлекторного збудження, що викликає вазодилатацію, яка лежить в основі патогенезу мігрені; призупиняє розвиток нападу мігрені без прямої аналгетичної дії; поряд з купіруванням мігренозного нападу послаблює нудоту, блювання (особливо при лівосторонніх атаках), фото- і фонофобію; на доповнення до периферичної дії справляє вплив на центри стовбура ГМ, пов’язані з мігренню, що пояснює стійкий повторний ефект при лікуванні серії з кількох нападів мігрені в одного пацієнта; високоефективний у комплексному лікуванні мігренозного статусу (серії з кількох тяжких, наступаючих один за одним нападів мігрені тривалістю 2-5 діб); усуває мігрень, асоційовану з менструацією.
купірування нападу мігрені з аурою і без аури.
не призначений для профілактики мігренозного нападу; застосовувати якомога раніше після виникнення нападу мігрені; дорослим призначати по 2,5 мг препарату; при відсутності ефекту або при рецидиві болю можливий повторний прийом 2,5 мг, у разі необхідності повторну дозу можна приймати не раніше ніж ч/з 2 год після першої дози, при недостатній ефективності дози 2,5 мг допускається збільшення разової дози до 5 мг (максимальна разова доза). МДД - 10 мг.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, тяжка або помірна АГ, легке неконтрольоване підвищення тиску; ІХС, в т. ч. ІМ в анамнезі, ангіоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала), цереброваскулярні порушення та транзиторна ішемічна атака (ТІА) в анамнезі, КлКр <15 мл/хв, одночасний прийом ерготаміну, похідних ерготаміну, суматриптану, наратриптану чи інших агоністів рецепторів 5HT1B/1D, захворювання периферичних судин, літній вік (понад 65 років), одночасне застосування інгібіторів МАО-A та протягом 14 днів після їх відміни;с-м WPW або аритмії, пов’язані з іншими додатковими провідними шляхами серця,напади мігрені, що супроводжувалися геміплегією і базилярними порушеннями в анамнезі.
р-ції гіперчутливості, включаючи кропив’янку, ангіоневротичний набряк та анафілактичні р-ції,відчуття серцебиття, тахікардія, ІМ, стенокардія, коронароспазм, незначне підвищення АТ, тимчасове підвищення АТ, порушення чутливості, запаморочення, головний біль, гіперестезії, парестезії, сонливість, відчуття жару, біль у животі, нудота, блювання, сухість у роті, дисфагія, ішемія або інфаркт (наприклад, інтестинальна ішемія, інтестинальний інфаркт, інфаркт селезінки), що може проявлятися як діарея з домішками крові або болем у черевній порожнині, поліурія, збільшення частоти сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, м’язова слабкість, біль у м’язах, астенія, відчуття важкості, стискання, болю або тиску у горлі, шиї, грудній клітці та кінцівках.