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Активні речовини — “З”ЗОНІСАМІД (ZONISAMIDUM)

ЗОНІСАМІД (ZONISAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Зоресан® капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Зоресан® Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 108 аптеках
від 387,62 грн
Ціни в аптеках
Зоресан® капсули тверді, 50 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Зоресан® Капсули тверді, 50 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 87 аптеках
від 253,86 грн
Ціни в аптеках
Зоресан® капсули тверді, 25 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Зоресан® Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 57 аптеках
від 197,12 грн
Ціни в аптеках