Активні речовини — “З”ЗОНІСАМІД (ZONISAMIDUM) ЗОНІСАМІД (ZONISAMIDUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Зоресан® Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30 Гледфарм В 108 аптеках від 387,62 грн Ціни в аптеках Зоресан® Капсули тверді, 50 мг, блістер, № 30 Гледфарм В 87 аптеках від 253,86 грн Ціни в аптеках Зоресан® Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 30 Гледфарм В 57 аптеках від 197,12 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЗОНІСАМІД