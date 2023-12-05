Активні речовини — “К”КСИПАМІД (XIPAMIDUM) КСИПАМІД (XIPAMIDUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 251 аптеці від 309,07 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 190 аптеках від 197,82 грн Ціни в аптеках Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма В 19 аптеках інших міст від 391,83 грн Ціни в інших містах Препарати, які містять КСИПАМІД