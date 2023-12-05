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Активні речовини — “К”КСИПАМІД (XIPAMIDUM)

КСИПАМІД (XIPAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Ксипогама® таблетки, 20 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 20 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 251 аптеці
від 309,07 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 10 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 10 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 190 аптеках
від 197,82 грн
Ціни в аптеках
Ксипогама® таблетки, 40 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Ксипогама® Таблетки, 40 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 19 аптеках інших міст
від 391,83 грн
Ціни в інших містах