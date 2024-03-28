ВОГЛІБОЗА (VOGLIBOSUM) Діюча речовина
воглібоза — пероральне гіпоглікемізуючий лікарський засіб, конкурентний інгібітор інтестинальних α-глюкозидаз, які беруть участь у розщепленні ди-, оліго- і полісахаридів. Пригнічення активності α-глюкозидази призводить до уповільнення розщеплення складних вуглеводів і всмоктування глюкози, наслідком чого є зниження постпрандіального рівня глюкози в крові (постпрандиальной гіперглікемії). Воглібоза не впливає на активність β-глюкозидази.
Воглібоза повільно і погано всмоктується та швидко виводиться з калом. На сьогодні не виявлено метаболітів даної речовини в крові і сечі людини.
- лікування цукрового діабету 2-го типу, якщо рівень глюкози в крові не можна адекватно підтримати дієтою та/або фізичними вправами; в якості монотерапії або у складі комбінованої терапії разом з іншими пероральними гіпоглікемічними засобами або інсуліном;
- лікування цукрового діабету 1-го типу в складі комбінованої терапії в поєднанні з інсуліном;
- профілактика цукрового діабету 2-го типу у пацієнтів з виявленими порушенням толерантності до глюкози.
приймають всередину безпосередньо перед кожним прийомом їжі, запиваючи водою.
Початкова доза — 0,2 мг 3 рази на добу. Якщо терапевтичний ефект недостатній, дозу підвищують до 0,3 мг 3 рази на добу.
- підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого іншого компоненту препарату;
- діабетичний кетоацидоз, діабетична прекома, діабетична кома;
- важкі інфекційні захворювання;
- серйозні хірургічні операції і травми;
- патологічні стани і захворювання кишечника, які можуть погіршуватися в умовах посиленого газоутворення (запальні захворювання кишечника, виразкові зміни кишечника, повна або часткова кишкова непрохідність і т.д.);
- важкі патологічні стани і захворювання кишечника, які супроводжуються порушеннями травлення і всмоктування.
гіпоглікемія, відчуття здуття живота, метеоризм, діарея, кишкова непрохідність, фульмінантний гепатит, важкі порушення функції печінки, підвищення рівня печінкових трансаміназ (АсАТ, АлАТ), жовтяниця.
комбінації, які слід застосовувати з обережністю.
Похідні сульфаніламіди і сульфонілсечовини, похідні бігуанидів, препарати інсуліну та засоби, що поліпшують резистентність до інсуліну (ризик виникнення гіпоглікемії).
Лікарські засоби, які збільшують гіпоглікемічну дію протидіабетичних препаратів (блокатори β-адренорецепторів, препарати саліцилової кислоти, інгібітори МАО, похідні фібратів для лікування гіперліпідемії, варфарин і т.д.).
Лікарські засоби, які зменшують гіпоглікемізуючу дію протидіабетичних препаратів (адреналін, гормон кори надниркових залоз, гормон щитовидної залози і т.д.).
в разі передозування пацієнту необхідно звернутися до лікаря.