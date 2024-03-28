воглібоза — пероральне гіпоглікемізуючий лікарський засіб, конкурентний інгібітор інтестинальних α-глюкозидаз, які беруть участь у розщепленні ди-, оліго- і полісахаридів. Пригнічення активності α-глюкозидази призводить до уповільнення розщеплення складних вуглеводів і всмоктування глюкози, наслідком чого є зниження постпрандіального рівня глюкози в крові (постпрандиальной гіперглікемії). Воглібоза не впливає на активність β-глюкозидази.

Воглібоза повільно і погано всмоктується та швидко виводиться з калом. На сьогодні не виявлено метаболітів даної речовини в крові і сечі людини.