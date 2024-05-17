ВІЛДАГЛІПТИН (VILDAGLIPTINUM) Діюча речовина
гіпоглікемізуючий лікарський засіб. Вілдагліптин стимулює острівцевий апарат підшлункової залози, селективно інгібує фермент ДПП-4. Швидке і повне інгібування активності ДПП-4 викликає підвищення як базальної, так і стимульованої прийомом їжі секреції глюкагоноподібного пептиду 1 типу (ДПП-1) і глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду (ГІП) з кишечнику в системний кровотік.
цукровий діабет 2 типу:
- в якості монотерапії в поєднанні з дієтою та фізичними навантаженнями;
- в складі двухкомпонентной комбінованої терапії з метформіном, похідними сульфонілсечовини, тіазолідиндіоном або з інсуліном у випадку неефективності дієтотерапії, фізичних вправ і монотерапії цими препаратами.
однократна доза — 50 мг, добова доза — 100 мг (по 50 мг 2 рази на добу).
підвищена чутливість до вілдагліптину.
запор, порушення функції печінки, в комбінації з інсуліном — нудота, метеоризм; ГЕРБ, тремор, запаморочення, головний біль, гіпоглікемія, збільшення маси тіла, ангіоневротичний набряк, астенія, периферичні набряки.
вілдагліптін має низький потенціал для взаємодії з іншими препаратами.
інформація про передозування вілдагліптином обмежена.