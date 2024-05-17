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Активні речовини — “В”ВІЛДАГЛІПТИН (VILDAGLIPTINUM)

ВІЛДАГЛІПТИН (VILDAGLIPTINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Айгліп® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Фармак
Айгліп® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Фармак
В 751 аптеці
від 320,40 грн
Ціни в аптеках
Гліптар® таблетки, 50 мг, блістер, № 60; Корпорація Артеріум
Гліптар® Таблетки, 50 мг, блістер, № 60 Корпорація Артеріум
В 552 аптеках
від 542,70 грн
Ціни в аптеках

гіпоглікемізуючий лікарський засіб. Вілдагліптин стимулює острівцевий апарат підшлункової залози, селективно інгібує фермент ДПП-4. Швидке і повне інгібування активності ДПП-4 викликає підвищення як базальної, так і стимульованої прийомом їжі секреції глюкагоноподібного пептиду 1 типу (ДПП-1) і глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду (ГІП) з кишечнику в системний кровотік.

цукровий діабет 2 типу:
- в якості монотерапії в поєднанні з дієтою та фізичними навантаженнями;
- в складі двухкомпонентной комбінованої терапії з метформіном, похідними сульфонілсечовини, тіазолідиндіоном або з інсуліном у випадку неефективності дієтотерапії, фізичних вправ і монотерапії цими препаратами.

однократна доза — 50 мг, добова доза — 100 мг (по 50 мг 2 рази на добу).

підвищена чутливість до вілдагліптину.

запор, порушення функції печінки, в комбінації з інсуліном — нудота, метеоризм; ГЕРБ, тремор, запаморочення, головний біль, гіпоглікемія, збільшення маси тіла, ангіоневротичний набряк, астенія, периферичні набряки.

вілдагліптін має низький потенціал для взаємодії з іншими препаратами.

інформація про передозування вілдагліптином обмежена.