цукровий діабет 2 типу:

- в якості монотерапії в поєднанні з дієтою та фізичними навантаженнями;

- в складі двухкомпонентной комбінованої терапії з метформіном, похідними сульфонілсечовини, тіазолідиндіоном або з інсуліном у випадку неефективності дієтотерапії, фізичних вправ і монотерапії цими препаратами.