Київ
Активні речовини на літеру “192”

Vigabatrinum (Вігабатрин)0

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Сабрил
Сабрил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 2142,21 грн
в 317 аптеках
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Сабрил
Сабрил
Гранули для орального розчину 500 мг саше №50
Санофі-Авентіс Україна
від 1355,50 грн
в 306 аптеках
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