Київ
Активні речовини на літеру “192”
Vigabatrinum (Вігабатрин)
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Сабрил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від
2142,21
грн
в 317 аптеках
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Сабрил
Гранули для орального розчину 500 мг саше №50
Санофі-Авентіс Україна
від
1355,50
грн
в 306 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
саше
Кількість штук в упаковці
50
100
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