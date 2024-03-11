фармакодинаміка. Тиротрицин — поліпептидний антибіотик, який є сполукою різних основних циклічних декапептидів — тироцидинів (до 70–80%) та нейтральних лінійних пентадекапептидів — граміцидинів (до 20–30%).

Тиротроцин синтезується як ендотоксин анаеробними спороутворюючими бактеріями виду Bacillus brevis.

Тиротроцин переважно активний щодо грампозитивних бактерій: метицилін-чутливого та метицилін-резистентного золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus), гемолітичного стафілокока (Staphylococcus haemolyticus), стрептокока групи А (Streptococcus pyogenes), стрептокока виду Streptococcus viridans, фекального ентерокока (Enterococcus faecalis), пневмокока (Diplococcus pneumoniae), менінгокока (Neisseria meningitides), бактерій Corynebacterium spp., деяких штамів гонокока (Neisseria gonorrhoeae), трихомонад та грибів, включаючи деяких представників Candida spp., а також деяких видів грамнегативних бактерій.

Тиротрицин має дозозалежну бактеріостатичну або бактерицидну дію щодо бактерій Clostridia spp.

Виведення азоту та фосфатів із бактеріальної клітини забезпечує ефективність дії тироцидину. Подібно до катіонних детергентів тироцидин руйнує осмотичний бар’єр мембрани бактеріальної клітини. Завдяки безпосередньому впливу на клітинну стінку бактерії, окрім пригнічення росту або поділу бактерій, тиротрицин чинить бактерицидну дію.

Окрім цього, граміцидини формують катіонні канали у клітинній мембрані бактерій, спричиняючи втрату калію та зміну внутрішньоклітинної концентрації катіонів, а також цитоліз.

Надалі граміцидини порушують процеси фосфорилювання у ланцюзі клітинного дихання.

Завдяки особливому механізму дії тиротрицину у бактерій не розвивається перехресна стійкість.

Тиротрицин прискорює процеси загоєння рани за рахунок очищення її дна і стимулювання процесів грануляції та епітелізації.

Фармакокінетика. Відсоток абсорбції тиротрицину до системного кровотоку є невідомим. Високі концентрації тиротрицину визначаються у роговому шарі шкіри (після нанесення на інтактну поверхню) та безпосередньо у рані.