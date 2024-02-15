Активні речовини — “Т”ТИЛОРОН (TILORONUM) ТИЛОРОН (TILORONUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 7 препаратів Плитка Список Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3 ІнтерХім В 1220 аптеках від 176,49 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6 ІнтерХім В 1145 аптеках від 306,32 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 ІнтерХім В 1033 аптеках від 456,94 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3 ІнтерХім В 977 аптеках від 85,23 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6 ІнтерХім В 396 аптеках від 153,60 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10 ІнтерХім В 316 аптеках від 208,05 грн Ціни в аптеках Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 9 ІнтерХім Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ТИЛОРОН