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Активні речовини — “Т”ТИЛОРОН (TILORONUM)

ТИЛОРОН (TILORONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 1220 аптеках
від 176,49 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 1145 аптеках
від 306,32 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 1033 аптеках
від 456,94 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 3 ІнтерХім
В 977 аптеках
від 85,23 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 6 ІнтерХім
В 396 аптеках
від 153,60 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 10 ІнтерХім
В 316 аптеках
від 208,05 грн
Ціни в аптеках
Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 9; ІнтерХім
Аміксин® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 0,06 г, блістер, № 9 ІнтерХім
Немає в наявності