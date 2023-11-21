ТІАМАЗОЛ (THIAMAZOLUM) Діюча речовина
антитиреоїдний засіб, блокує фермент пероксидазу, який бере участь в йодуванні тиреоїдних гормонів щитовидної залози, що призводить до порушення синтезу тироксину і трийодтироніну; не впливає на секрецію попередньо синтезованих тиреоїдних гормонів, це пояснює тривалість латентного періоду до нормалізації концентрації тироксину і трийодтироніну в сироватці крові, внаслідок цього поліпшення клінічної картини; не впливає на тиреотоксикоз, який розвинувся внаслідок вивільнення гормонів після руйнування клітин щитовидної залози (після лікування радіоактивним йодом або при тиреоідиті).
консервативне лікування тиреотоксикозу, особливо з відсутнім або малих розмірів зобом; підготовка до хірургічного лікування при всіх формах тиреотоксикозу; підготовка до лікування тиреотоксикозу радіоактивним йодом; терапія в латентний період дії радіоактивного йоду; профілактика тиреотоксикозу при призначенні препаратів йоду при існуванні латентного тиреотоксикозу, автономних аденом або тиреотоксикозу в анамнезі.
добову дозу застосовують одноразово або розділяють на кілька прийомів протягом дня; рекомендована доза для дорослих становить 10 - 40 мг/добу, у багатьох випадках пригнічення продукування гормону щитовидної залози забезпечується при прийомі 20 - 30 мг /добу; при захворюванні легкого ступеня тяжкості призначати у нижчому дозуванні, при тяжкому ступені застосовувати у початковій дозі 40 мг/добу; підтримуюча терапія: підтримуюча доза по 5 - 20 мг/добу у комбінації з левотироксином, для профілактики гіпотиреозу, у вигляді монотерапії по 2,5 - 10 мг/добу; дітям призначають у початковій дозі 0,5 мг/кг/добу; тривалість терапії при консервативному лікуванні тиреотоксикоза становить від 6 місяців до 2 років (в середньому - протягом 1 року), при підготовці до хірургічного лікування при всіх формах тиреотоксикозу - 3-4 тижні; профілактика тиреотоксикозу при призначенні препаратів йоду, при існуванні латентного тиреотоксикозу, автономних аденом або тиреотоксикозу в анамнезі - рекомендована доза становить 10 - 20 мг/добу та/або 1 г перхлорату щодня протягом 10 днів (наприклад, при необхідності введення рентген контрастного засобу, що виводиться нирками), тривалість профілактичного лікування визначається з урахуванням тривалості періоду, протягом якого препарати йоду знаходяться в організмі.
підвищена індивідуальна чутливість до препарату; помірні та тяжкі порушення кількісного складу крові (гранулоцитопенія); холестаз перед початком лікування; ушкодження кісткового мозку при проведеній раніше терапії тіамазолом або карбімазолом; сумісна терапія з тиреоїдними гормонами під час вагітності.
агранулоцитоз; тромбоцитопенія, панцитопенія, генералізована лімфаденопатія; інсуліновий аутоімунний синдром (відзначається зниження рівня глюкози крові); порушення смакових відчуттів (дисгевзія, агевзія); неврити, полінейропатія; г. запалення слинних залоз; холестатична жовтяниця або токсичний гепатит; алергічні шкірні реакції (свербіж, висип, кропив’янка), тяжкі форми алергічних шкірних реакцій, включаючи генералізовані дерматити, алопецію, червоний вовчак, індукований лікарським засобом; артралгія; гарячка.