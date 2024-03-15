ТРАМАДОЛ (TRAMADOLUM) Діюча речовина
чинить аналгетичну та протикашльову дію; центрально-активний опіоїдний аналгетик; має змішаний механізм дії; неселективний чистий агоніст опіоїдних µ-, d- і ĸ-рецепторів з максимальною спорідненістю до µ-рецепторів; інгібує зворотнє захоплення норадреналіну в нейронах і посилення серотонінергічної відповіді; аналгетичні дози трамадолу у широкому діапазоні не пригнічують дихання, слабше гальмується моторика ШКТ; вплив на СС систему слабкий; активність трамадолу оцінюється у діапазоні від 1/10 до 1/6 активності морфіну.
лікування помірного та сильного болю.
застосовують р/os та парентерально; дози і тривалість встановлюються індивідуально з урахуванням інтенсивності больового с-му, призначати найменшу ефективну дозу; дорослим і дітям віком від 14 років призначають р/os або парентерально по 50-100 мг кожні 4-6 год., МДД - 400 мг; якщо після застосування разової дози 50 мг полегшення болю не настає впродовж 30-60 хв., можна призначити іншу разову дозу 50 мг; при сильному болю може знадобитися більш висока початкова доза - 100 мг; тривалість дії становить 4-8 год.; р-н д/ін’єк. застосовують дітям з 1 року, призначають 1-2 мг/кг у вигляді одноразової дози; добова доза - 4-8 мг/кг; МДД - 8 мг/кг (або 400 мг трамадолу).
підвищена чутливість до трамадолу або до компонентів ЛЗ; г. алкогольна інтоксикація; г. отруєння снодійними, аналгетичними, опіоїдними або психотропними ЛЗ; тяжка печінкова/ниркова недостатність (кліренс креатиніну <10 мл/хв); одночасне застосування інгібіторів МАО (та 2 тижні після їх відміни); епілепсія, що не контролюється лікуванням; с-м відміни наркотиків; не застосовується для лікування опіоїдної залежності.
нудота, запаморочення, головний біль; тахікардія, ортостатична гіпотензія, СС колапс, відчуття серцебиття, АГ, брадикардія; запаморочення, головний біль, затьмарення свідомості, зміна апетиту, парестезії, тремор, пригнічення дихання, епілептиформні напади, мимовільне посмикування м’язів, порушення координації, синкопе, безсоння, сонливість, порушення мовлення; галюцинації, розлад сну, жахи, судоми, тривожність; затуманення зору, мідріаз; нудота, позиви до блювання, блювання, запор, діарея, сухість слизових оболонок, відрижка, подразнення слизової оболонки ШКТ; дистонія, задишка, БА; підвищена пітливість, шкірні реакції (почервоніння, кропив’янка, свербіж); м’язова слабкість; підвищення печінкових ферментів; утруднення сечовипускання/ затримка сечі, дизурія; втомлюваність, АР (дистонія, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, охриплість голосу), анафілаксія, порушення смаку, слабкість, загальмованість, зниження швидкості реакції, порушення менструального циклу; абстинентний с-м; зміна настрою (ейфорія, дисфорія), зміна активності (зниження/ підвищення), зміна когнітивних функцій, сприйняття (процес прийняття рішення, розлади сприйняття); залежність.