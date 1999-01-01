Фармакологічні властивості
є селективним і оборотно зв’язуючим антагоністом P2Y12-рецепторів АДФ, здатний запобігати АДФ-опосередкованій активації та агрегації тромбоцитів; безпосередньо не взаємодіє із місцем зв’язування АДФ, але взаємодіє з АДФ-рецептором тромбоцитів P2Y12, перешкоджаючи передачі сигналу.
Показання
одночасне застосування з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) для попередження атеротромботичних подій у дорослих пацієнтів із г. коронарним с-мом.
Застосування
p/os, незалежно від прийому їжі; розпочинати із разової навантажувальної дози 180 мг та надалі приймати по 90 мг 2 р/добу; МДД 180 мг; рекомендована тривалість лікування до 12 міс.
Протипоказання
гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин; активна патологічна кровотеча; внутрішньочерепний крововилив в анамнезі; порушення функції печінки помірного та тяжкого ступеня; одночасне застосування тикагрелору з потужними інгібіторами CYP 3A4 (наприклад кетоконазолом, кларитроміцином, нефазодоном, ритонавіром та атазанавіром) протипоказане, оскільки їх одночасне застосування може призвести до значного збільшення експозиції тикагрелору; вагітність та період годування груддю; дитячий вік.
Побічна дія
кровотечі з пухлини; кровотечі на фоні порушення згортання крові; гіперчутливість, в тому числі ангіоневротичний набряк; гіперурикемія; подагра, подагричний артрит; затьмарення свідомості; запаморочення, синкопе, головний біль; нутрішньочерепний крововилив; крововилив в око; системне запаморочення (вертиго); вушна кровотеча; гіпотензія; диспное; кровотечі з органів дихання; шлунково-кишкова кровотеча, нудота, диспепсія, запор; ретроперитонеальна кровотеча; крововиливи у підшкірну клітковину або у шкіру, висипання, свербіж; крововиливи у м’язи; кровотечі з сечовивідних шляхів; кровотечі у репродуктивній системі; підвищений рівень креатиніну в крові; кровотеча після проведення процедури, травматична кровотеча.