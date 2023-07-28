ревматоїдний артрит

У лікарській формі для в/в введення.

Рекомендована доза — 8 мг/кг в/в краплинно протягом щонайменше 1 год; Інфузію виконують 1 раз на 4 тижні.

Не рекомендується збільшення дози вище 800 мг на 1 (одну) інфузію у пацієнтів із масою тіла >100 кг.

У лікарській формі для п/ш введення.

Рекомендована доза — 162 мг п/ш 1 раз на тиждень.

Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит

У лікарській формі для в/в введення.

Безпека та ефективність застосування тоцилізумабу для в/в введення у дітей віком до 2 років не встановлені.

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла ≥30 кг — 8 мг/кг в/в 1 раз на 4 тижні;

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла <30 кг — 10 мг/кг в/в 1 раз на 4 тижні.

Дозу тоцилізумабу розраховують при кожному його призначенні, враховуючи масу тіла пацієнта. Зміна дози тоцилізумабу відбувається лише у разі відповідної зміни маси тіла пацієнта з плином часу.

У лікарській формі для п/ш введення.

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла ≥30 кг — 162 мг п/ш 1 раз на 2 тижні;

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла <30 кг — 162 мг/кг п/ш 1 раз на 3 тижні.

Системний ювенільний ідіопатичний артрит

У лікарській формі для в/в введення.

Безпека та ефективність застосування тоцилізумабу для в/в введення у дітей віком до 2 років не встановлені.

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла ≥30 кг — 8 мг/кг в/в краплинно протягом щонайменше 1 год; інфузію виконують 1 раз на 2 тижні;

• для пацієнтів віком ≥2 років з масою тіла <30 кг — 12 мг/кг в/в краплинно протягом щонайменше 1 год; інфузію виконують 1 раз на 2 тижні.

У лікарській формі для п/ш введення.

• для пацієнтів віком ≥1 року з масою тіла ≥30 кг — 162 мг п/ш 1 раз на тиждень;

• для пацієнтів віком ≥1 року з масою тіла <30 кг — 162 мг/кг п/ш 1 раз на 2 тижні.

У разі лікування тоцилізумабом у лікарській формі для п/ш введення мінімальна маса тіла пацієнта має становити не менше 10 кг.

Гігантоклітинний артеріїт

У лікарській формі для п/ш введення.

Рекомендована доза — 162 мг п/ш 1 раз на тиждень у поєднанні зі скороченням курсу ГКС. Можливим є застосування тоцилізумабу в режимі монотерапії після припинення застосування ГКС.

Тоцилізумаб у режимі монотерапії не рекомендується застосовувати для лікування гострих рецидивів гігантоклітинного артеріїту.

COVID-19

У лікарській формі для в/в введення.

Рекомендована доза — 8 мг/кг в/в у вигляді 60-хвилинної інфузії для пацієнтів, які отримують системні ГКС та потребують оксигенотерапії або ШВЛ.

У разі погіршення клінічних симптомів або відсутності поліпшення після введення першої дози можливим є введення однієї додаткової інфузії тоцилізумабу в дозі 8 мг/кг. Інтервал між двома інфузіями має становити щонайменше 8 год.

Не рекомендується збільшення дози вище 800 мг на 1 (одну) інфузію у пацієнтів з масою тіла >100 кг.